AUGURI SPECIALI C'è chi ti manda una mail, chi un messaggino sul telefono... Ma non BMW. No, la Casa di Monaco di Baviera ha deciso che gli auguri, a Natale e Capodanno, dovevano essere più tecnologici, ed entrare direttamente in auto. Come? Con animazioni speciali, dedicate alle feste, che arrivano fin dentro l'abitacolo. Se non avete una BMW, in gallery trovate il video con l'animazione.

BUON NATALE! A partire dal 24 dicembre, per 7 giorni, il display, l'illuminazione ambientale e l'impianto audio delle BMW si animeranno a festa. Lo speciale augurio di Buon Natale potrà essere nuovamente lanciato tramite il BMW Intelligent Personal Assistant pronunciando le parole ''Hey BMW, Merry Christmas'' o l'app nel menu Veicolo.

BUON ANNO! Allo stesso modo, dal 31 dicembre al 7 gennaio, le BMW faranno gli auguri per un buon 2021. Il messaggio di auguri potrà essere replicato esclamando ''Hey BMW, Happy New Year'' - o utilizzando l'app. Il banner del nuovo anno apparirà automaticamente fino a tre volte all'avvio dell'auto e sarà accessibile in qualsiasi momento nel menu Messaggi dopo la prima attivazione. Le animazioni saranno disponibili in 41 Paesi in tutto il mondo per i veicoli dotati di BMW Operating System 7.0 con versione software 07/2020 o successiva. Anche noi di Motorbox vi facciamo gli auguri con il nostro video speciale!