ZONA ROSSA IN ARRIVO? Da settimane si discute, accanto al quotidiano bollettino di contagi e vittime, sulle misure che il Governo potrebbe decidere di adottare in vista delle ormai imminenti vacanze di Natale. Misure che potrebbero influire direttamente sulla possibilità di spostarsi, sia all’interno della propria Regione che del proprio comune.

Quella che riportiamo di seguito è una bozza delle misure attualmente in discussione che abbiamo ricevuto da una nostra fonte, e che non è stata confermata ufficialmente. Domani alle 18 si riunirà il Consiglio dei Ministri, e le decisioni potrebbero cambiare.

Dal 21 al 23 dicembre

- Blocco della mobilità tra regioni. Ammesse deroghe per lavoro, salute, urgenza o ritorno alla propria residenza o domicilio.

- Sono consentiti gli spostamenti nelle seconde case, purché all’interno della stessa Regione

- I negozi rimangono aperti, così come parrucchieri e barbieri, mentre ristoranti e bar sono aperti a pranzo e fino alle 18

- Divieto di uscire di casa (salvo le motivazioni di lavoro, salute e urgenza) dalle 22 alle 5 del mattino

Dal 24 al 27 dicembre

Scattano le misure più restrittive, di fatto il lockdown nazionale

- Aperti alimentari, farmacie, tabacchi, edicole e librerie con gli orari dei giorni festivi

- Chiusi negozi, bar e ristoranti

- Vietati tutti gli spostamenti, anche all’interno del proprio comune di residenza. Ammesse deroghe solo per lavoro, salute e motivi urgenti

- Non si può uscire di casa per andare da parenti e amici. Niente pranzi o cene di Natale (e vigilia). Ammessi all’interno dell’abitazione il nucleo convivente e un massimo di due genitori anziani

- Si può uscire per andare a Messa, per attività sportiva e motoria, e per assistenza alle persone non autosufficienti

Dal 28 al 30 dicembre

Ritornano in vigore le restrizioni del DPCM in vigore dal 4 dicembre, quindi con le distinzioni tra zone gialle, arancioni e rosse

Dal 31 dicembre al 3 gennaio

Ancora misure restrittive. Lockdown totale.

- Divieto di uscire di casa, salvo le deroghe per lavoro, salute e urgenza

- Aperti alimentari, farmacie, tabacchi, edicole e librerie con gli orari festivi

Chi verrà sorpreso a circolare senza motivo valido e comprovato riceverà una sanzione da 400 a 1000 euro.

Dal 4 al 6 gennaio

Ritornano in vigore le restrizioni del DPCM in vigore dal 4 dicembre e valide fino al 15 gennaio, quindi con le distinzioni tra zone gialle, arancioni e rosse. A questo si aggiunge

- Blocco della mobilità tra regioni. Ammesse deroghe per lavoro, salute, urgenza o ritorno alla propria residenza o domicilio