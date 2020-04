L'AUTO SPORTIVA PIÙ VENDUTA È LA FORD MUSTANG

Ha compiuto in questi giorni il suo 56° compleanno. Festeggiamenti doppi, tra l'altro, perché non c'è solo da celebrare una longevità da primato, ma anche un grande risultato in termini di vendite. Stiamo parlando della Ford Mustang, che è l'auto sportiva più venduta al mondo nel 2019 e, per il quinto anno consecutivo, anche la coupé più acquistata. Vediamo i numeri da record di questa icona delle quattro ruote.

I SUCCESSI DELLA MUSTANG

Nel 2019 sono stati immatricolate 102.090 Mustang nel mondo (9.900 in Europa) e, dal 2015 al 2019, Ford ne ha venduti 633.000 esemplari in 146 Paesi. La sportiva si è guadagnata anche il titolo, per il quinto anno consecutivo, di coupé più venduta e, negli Stati Uniti, rappresenta una vera e propria icona a tal punto da essere stata incoronata l'auto sportiva più apprezzata degli ultimi 50 anni.

FORD MUSTANG: MOTORIZZAZIONI E PREZZI

In Europa la Mustang è disponibile nelle versioni Fastback e Convertible, con due motorizzazioni: il 2.3 litri EcoBoost da 291 CV abbinato al cambio manuale a 6 rapporti e il V8 5.0 litri da 449 CV con cambio automatico a 10 rapporti. Merita un capitolo a sé la Mustang Limited Edition Bullit, che celebra la Mustang GT fastback protagonista, insieme a Steve McQueen, dell'omonimo film del 1968. La Ford Mustang è disponibile a partire dai 43.000 euro della EcoBoost, passando per i 48.000 euro della V8 e i 58.400 della Bullit. Attenzione però, dovremo abituarci presto a Mustang anche meno... rumorose: tutto cambierà con l'arrivo del SUV elettrico Mustang Mach-E, atteso in Italia per fine anno.