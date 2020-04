Michele Perrino Pubblicato il 03/04/2020 ore 17:20

AUTO ITALIANE DAGLI ANNI 90

Sarà stata certamente una sorpresa, per il nuovo proprietario di questo lotto, trovare al suo interno un magazzino pieno di auto italiane anni Novanta. La storia che vi raccontiamo è accaduta in Argentina, a Buenos Aires, presso l'ex concessionaria Ganzo. Chiusa da anni, l'azienda conservava ancora uno stock di esemplari in pronta consegna. Quasi tutti, ''made in Italy''. Così vecchi, e ancora così...nuovi.

FIAT TIPO, UNO, TEMPRA, DUNA... E UN'ALFA 33 SPORTWAGON

Tra i modelli accatastati nei locali e abbandonati al proprio destino, anche una bella carrellata di Fiat anni '90 come Tipo, Uno, Tempra, Duna. Oltre a una rara Alfa Romeo 33 Sportwagon, una Peugeot 405 e un furgone Ducato. Il nuovo proprietario del capannone non è un grande appassionato di motori, e così si sarebbe rivolto ad una ditta che si occupa di restauri ed elaborazioni - tale Kaskote Calcos - affinché lo liberasse dall'impiccio.

MA SONO ANCORA NUOVE

Il punto è che agli ''sgombra cantine'' della Kaskote Calcos non passa inosservato come ognuna delle auto abbia percorso solo una manciata di km, magari giusto quelli di qualche test drive. Che quindi, siano in perfette condizioni. Certo, dopo essere rimaste ferme quasi due decenni (la concessionaria avrebbe chiuso alla fine degli anni '90), le orfanelle sono state ritrovate coperte da un fitto strato di polvere (oltre che da qualche... escremento). Ma dopo un'attenta pulizia, ogni esemplare pare sia tornato come nuovo, a giudicare dalle foto. Sarebbe interessante ora sapere a quale prezzo viene una di esse. Non fosse che, per concludere l'affare, devi volare dall'altra parte del mondo...