MINI MONOVOLUME Fino al 2000, le monovolume formato ridotto erano appannaggio delle strade giapponesi, affollate oggi come allora delle minuscole kei car. È stata Opel a entrare per prima nel segmento delle utilitarie con una monovolume a 5 porte basata sul prototipo Concept A, presentata al Salone di Ginevra del 1999. Il modello di serie è stato mostrato al pubblico l’anno successivo, sul medesimo palcoscenico.

COME È NATA Opel Agila non nasceva per caso, ma da una lettura attenta del mercato di quegli anni: alla fine degli Anni Novanta, impegnata nella terza serie di Corsa, Opel si rese conto che la sua utilitaria, con il crescere delle dimensioni, stava per uscire dal segmento delle piccole in cui era nata, creando un vuoto nella sua gamma.

LA PRIMA SERIE A trazione anteriore, Opel Agila arriva nei concessionari con due motori a benzina a 4 valvole per cilindro: un 1.0 a 3 cilindri e un 1.2 a 4, rispettivamente con potenze di 58 CV (43 kW) e 75 CV (55 kW). Per entrambi, il cambio era un manuale a 5 marce. Tocca aspettare il 2003 per l’arrivo del 1.3 turbodiesel common-rail da 75 CV (55 kW). Omologata per quattro persone, aveva un pratico divano ribaltabile che portava la capacità massima del bagagliaio a ben 700 litri. In sette anni vennero prodotte 440.000 Agila, il 40% destinate all’Italia.

LA SECONDA GENERAZIONE A metà del 2007 Opel annuncia la seconda generazione della sua piccola monovolume, rivista da cima a fondo: le linee sono meno squadrate, la vettura è meno spartana, e i posti passano da 4 a 5. A dar maggior dinamicità alla linea pensano il tetto discendente, i fanali montati sui montanti del lunotto, e una carreggiata più larga. Invariata la praticità del bagagliaio: girando una manopola si poteva abbattere lo schienale dei sedili posteriori, e portare la capacità utile da 225 litri a 1.050 litri. I due motori a benzina aumentano la potenza a 65 CV (48 kW) e 86 CV (63 kW).

FINE CARRIERA La produzione della seconda generazione di Agila è stata interrotta a novembre del 2014. Al suo posto, la Casa di Rüsselsheim ha presentato Opel Karl.