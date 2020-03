ELETTRICO PER TUTTI Sono sempre di più le nuove tecnologie e le soluzioni pensate dal mondo automotive per migliorare l'esperienza al volante. Il problema è che, spesso, esse equipaggiano esclusivamente modelli che si trovano ai vertici delle rispettive gamme, rendendole quindi accessibili solo ai pochi che si possono permettere le auto più costose. Opel fa sapere di aver scelto un'altra via, innanzitutto portando la mobilità 100% elettrica su nuova Corsa. Zero emissioni, dunque, ma non solo: ecco la proposta dedicata ai neopatentati.

NUOVA OPEL CORSA Dopo aver reso disponibili le nuove luci LED su tutta la gamma, Opel continua sulla strada per rendere tecnologie di ultima generazione facilmente raggiungibili per tutti. In particolare per i neopatentati Opel ha pensato alla nuova Corsa in versione Elegance con motore benzina 1.2 PureTech da 75 CV e una lunga lista di dotazioni di serie. Tra queste, la frenata automatica di emergenza basata su un radar che riconosce pedoni e ciclisti, il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno, il riconoscimento cartelli stradali e il sistema di mantenimento della corsia di marcia.

ALTRE DOTAZIONI E OPTIONAL Le altre dotazioni della versione Elengance prevedono fari a LED e sistema di infotainment con riconoscimento vocale e schermo touch a colori da 7 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Opel Connect, invece, è disponibile come optional al costro di 300 euro.

COME AVERLA Anche la proposta studiata per mettersi in garage la nuova Opel Corsa incontra le esigenze dei neopatentati, con una formula di noleggio Free2Move Lease su 12 mesi di durata e 15.000 chilometri. Il costo? Dopo aver versato un anticipo di 1.726 euro, segue un canone mensile di 299 euro per 11 mesi. Nel canone sono compresi: tassa di proprietà, RCA, infortunio conducente, incendio/furto e KASKO. Si aggiungono anche la tutela legale, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale 24 ore e la vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro.