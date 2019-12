GOMME PER L’INVERNO L’arrivo della brutta stagione rende obbligatorio l’uso delle gomme invernali, come vi abbiamo già ricordato qualche settimana fa, con l’avvicinarsi della scadenza ultima per montare le gomme specifiche per il freddo. Se non l’avete ancora fatto, vi beccate una doverosa tiratina d’orecchie; se invece quelle che avete stanno per concludere il loro ciclo vitale e dovete cominciare a pensare a sostituirle, CST Tires ha presentato tutte le misure disponibili per l’edizione 2020 del suo pneumatico Medallion Winter WCP1, gomma dalla grande versatilità e tenuta di strada, adatta a freddo, bagnato, fango oppure neve.

BATTISTRADA SPECIFICO PER IL FREDDO I tasselli “tridimensionali”, con un intaglio che si incastra con la lamella precedente in caso di deformazione, migliorano la resa anche in condizioni critiche, garantendo un’ottima aderenza in curva e nelle accelerazioni, quindi anche nel momento di “presa” sulla neve in partenza. Le scanalature longitudinali contribuiscono ad aumentare la rigidità del battistrada; la sua forma a “V”, con le ampie scanalature, garantisce una buona dispersione di acqua, fango e neve. La mescola è particolarmente ricca di silice, migliorando la capacità di entrare in temperatura e di mantenerla per tutta la durata del viaggio. Il CST Medallion Winter WCP1 riporta il codice M+S standard e le “Tre cime con fiocco di neve” (Three Peak Mountain Snow Flake, 3PMSF)

TUTTE LE MISURE Il Medallion Winter WCP1 è disponibile nelle misure che vanno da 155/65 R13 a 255/50 R19. Ecco in dettaglio tutti i formati disponibili:

Qui di seguito i nostri consigli per la conservazione degli pneumatici e i consigli pratici per la guida in inverno.