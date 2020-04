A OGNUNO IL SUO In vista del cambio stagionale degli pneumatici, CST Tires amplia l’offerta introducendo a listino 6 nuove misure per il modello Medallion MD-A1, tutte con codice velocità Y, sino a un massimo di 300 km/h. Questo pneumatico estivo - distribuito in Italia da B.I.S. S.r.l. - si pone ai vertici in fatto di comfort e tecnologia. Disponibile per cerchi da 17 e 18 pollici, Medallion MD-A1 è indicato per vetture del segmento premium ed è in grado di regalare performance e standard qualitativi davvero elevati.

HIGH-TECH Il segreto di Medallion MD-A1 sta tutto nella nuova mescola ad alto livello di silice, che grazie anche a sofisticate tecniche produttive garantisce un’ottima aderenza sul bagnato, riducendo sensibilmente gli spazi di frenata su fondo umido. La nervatura centrale sul battistrada aumenta la rigidità complessiva dello pneumatico fornendo ancor più stabilità, offrendo massima sicurezza in ogni condizione climatica.

VIAGGIARE SUL VELLUTO Le scanalature a doppio angolo sulla spalla favoriscono invece un miglior drenaggio dell’acqua, limitando al minimo pattinamenti e aquaplaning. Il design dei tasselli e il loro distanziamento bilanciato riducono poi la rumorosità dovuta al rotolamento e attutiscono meglio i sussulti durante la marcia, smorzando allo stesso tempo fastidiose vibrazioni aerodinamiche. Le lamelle trasversali al centro e ai lati della gomma aiutano ad assorbire gli urti con il terreno, aumentando comfort e piacere di guida.