VW O OPEL? Come sappiamo da diverso tempo, Volkswagen conta di ampliare la famiglia elettrica ID, lanciando una versione crossover che dovrebbe affiancarsi all’utilitaria full-electric ID.3. Nelle ultime ore un muletto del SUV tedesco EV è stato pizzicato, durante i collaudi su strada. Osservando il protoripo ciò che balza subito all’occhio, è la totale assenza della classica decalcomania Volkswagen, sostituita da un camouflage in “stile” Opel. La trovata di Wolfsburg non inganna però i più attenti, la vettura immortalata è proprio la nuova ID.4.

LA SCHEDA TECNICA Il Crossover tedesco si baserà sulla piattaforma modulare MEB di casa Volkswagen. Ancora tutto da scoprire il motore elettrico, che con ogni probabilità sarà derivato dalla più piccola ID.3. Un altro punto di domanda riguarda invece il numero delle unità motrici. Si tratterà di un singolo motore posteriore o di una versione dual motor? Il buon senso ci fa propendere per la seconda alternativa, che farebbe della nuova ID.4 una 4x4 a tutti gli effetti.

3X1 Le dimensioni della ID.4 dovrebbero collocarla a cavallo fra Volkswagen Tiguan e Tiguan Allspace. Con ogni probabilità su ID.4 saranno disponibili pacchi batterie con capacità differenti, proprio come su ID.3. L’utilitaria elettrica è infatti disponibile con batterie da 45, 58 e 77 kWh, per un’autonomia che spazia dai 330 ai 550 km. Non è da escludere un ulteriore balzo in avanti della capienza degli accumulatori, che potrebbe toccare gli 80 kWh. Il debutto europeo di ID.4 è previsto durante il corso del 2020. Silenzio assoluto invece sul fronte dei prezzi.