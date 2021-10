MADE IN INDIA Con l’annuncio dell’ennesimo ritardo di Tesla Roadster (qui il video dello 0-100 km/h), altre supercar elettriche stanno incominciando a rubare la scena all’attesissima sportiva di Palo Alto. Una di queste è Ekonk: un bolide a batteria leggerissimo sviluppato dall’indiana Vazirani Automotive. Un nome non proprio sconosciuto nell'ambiente automotive, visto che proprio un paio di anni fa la concept Shul stupì pubblico e appassionati debuttando al Goodwood Festival of Speed 2018.

Vazirani Automotive Ekonk: il teaser

VEDI ANCHE

PESO PIUMA Mentre la Shul era sostanzialmente un’ibrida a benzina, la Ekonk invece è interamente a zero emissioni. Dopo il lancio della Shul, Vazirani ha incominciato sviluppare accumulatori tecnologicamente avanzati per rendere la sua BEV più leggera ed efficiente, aumentando al contempo l'autonomia complessiva della vettura. Ekonk è equipaggiata con due motori elettrici che generano una potenza combinata di 722 CV. Vazirani afferma con orgoglio che Ekonk è ''La supercar elettrica più veloce dell'India''. Al momento non sono state ancora rivelate specifiche sull’auto, anche se la Casa dichiara un peso di appena 738 kg: un valore davvero record per un veicolo a batteria.

Vazirani Automotive Ekonk: posteriore

VEDO NON VEDO Tutto ciò si traduce in un rapporto peso/potenza ideale, e di conseguenza in una dinamica di guida che promette faville. Un peso piuma addirittura più basso di quello della piccola Mazda MX-5 Miata (qui la prova della versione con tetto rigido). Per raggiungere questa cifra apparentemente inconcepibile, l'Ekonk assumerà le sembianze di una grintosa monoposto. Il primissimo teaser ci mostra il profilo posteriore dell’auto, con i passaruota sporgenti e la striscia sottile dei fari a LED a illuminare una coda decisamente affusolata.