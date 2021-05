RUBA LE SCENE Proprio nel giorno in cui da Maranello svelano i dettagli e il sound della nuova Ferrari 812 Competizione, canto del cigno della GT V12, una foto sfuggita in Rete è rimbalzata sui social diventando virale. Ritrae la 3/4 posteriore di un'auto indiscutibilmente sportiva e l'ipotesi avanzata da qualcuno è che possa trattarsi della fantomatica Ferrari F125 TDE (Tour De Espana). Mai sentita nominare? Secondo i rumors si tratterebbe di una one-off realizzata dalla carrozzeria Touring Superleggera per conto della divisione progetti speciali Ad Personam di Maranello, sulla base della Ferrari F12 TDF (foto sotto). Ma che cosa c'è di vero?

L'OMBRA DEL DUBBIO L'unica immagine, per ora, è quella che vedete nella gallery: lanciata online da The Supercar Blog. E il fatto che ci sia un solo scatto della 3/4 posteriore, oltre ad altre incongruenze, può far sorgere qualche dubbio sulla sua autenticità. La qualità dell'immagine, tra l'altro, potrebbe far pensare a un rendering. Ma c'è di più. Strano, per esempio, che l'auto sia priva di camuffature, ma non abbia alcuno stemma riconducibile alla Ferrari. Le auto che non vanno mostrate, in genere, la Ferrari le nasconde meglio di così. Altrimenti, come nel caso della Ferrari P80/C (foto sotto), non si fa scrupolo a firmarle.

STILE POCO ORTODOSSO Inoltre, se anche Ferrari ci ha abituato a uno stile fortemente dinamico e innovativo, capace di proporre grandi discontinuità di stile da una generazione all'altra, qui si va decisamente oltre. Il taglio del tetto ricorda quello delle Koenigsegg o delle Nissan GT-R; il profilo dell'alettone posteriore quello di alcune Lotus. A ben guardare, i volumi potrebbero ricordare anche quelli di una Toyota Supra (foto sotto). Se di Ferrari si tratta, sembra più il lavoro di tuning su commissione di qualche atelier svizzero o tedesco.

FAKE NEWS? Il posteriore si caratterizza per un estrattore particolarmente voluminoso e l'assenza di luci visibili: l'ipotesi è che siano strisce a LED ben nascoste, visto che la targa suggerisce che l'auto sia street legal. L'elemento che più di tutti fa pensare a un fake è lo scarico alto che fuoriesce dal cofano posteriore: una soluzione davvero improbabile e tecnicamente complessa da realizzare in un'auto che presenta tutte le caratteristiche di un modello a motore anteriore. Vero è che i desideri degli sceicchi smuovono le montagne, ma tutto ciò che riguarda l'immagine e la fantomatica Ferrari F125 TDE è basato sul sentito dire. Persino il nome. Quindi, per il momento, tutta la faccenda va presa con estrema cautela. Stay tuned!