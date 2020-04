SFIDANTE Osservando il concept di Triton Model H sembra di trovarsi di fronte al tipico maxi-SUV a stelle e strisce dalla cilindrata esuberante, ma l’apparenza alle volte inganna. Sebbene forme e dimensioni ricordino da vicino quelle di una Cadillac Escalade, Triton Model H è in realtà quanto di più lontano da quel concetto di auto - sotto il cofano della Model H, non scalpita infatti un portentoso V8, ma quattro efficientissimi motori elettrici. E non è tutto: Triton Solar, l’azienda di nanotecnologie del New Jersey che ne ha curato il progetto, promette performance davvero strabilianti: equiparabili, se non superiori, a quelle del tanto acclamato Tesla Cybertruck.

CONCENTRATO D'ENERGIA Il progetto di Triton Solar, all’esordio nel campo automotive, consiste nello sviluppo di due diverse versioni di Model H: un modello entry level e una variante Performace. Nello specifico parliamo di SUV full-size da 8 posti completamente elettrico, del peso di circa 3 tonnellate e mezzo e lungo più di 5 metri. Se le dimensioni sembrano ciclopiche, è osservando i dati relativi alla potenza che si resta davvero sbalorditi. Il Model H d'ingresso dichiara infatti un output complessivo di 1.000 CV mentre la versione Performance tocca addirittura 1.500 CV. La coppia massima non è stata rivelata, tuttavia ciò che sappiamo è che il modello più potente è accreditato di un’accelerazione fulminea, con scatto da 0 a 100 km/h coperto in soli 2,9 secondi. Doti velocistiche più affini a una Porsche che a un bisonte di cinque metri.

ACCUMULATORI HI-TECH I quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, permettono a Triton Model H di sfruttare tutti i benefici della trazione integrale. Il maxi-SUV a stelle e strisce è equipaggiato inoltre con sofisticate sospensioni pneumatiche che consentono di regolare l’altezza dal suolo, così da poter affrontare senza timore anche il fuoristrada più impegnativo. Il vero segreto di questo gigante elettrico sta tutto nel suo pacco batterie - cuore dell’intero sistema propulsivo. La versione base dispone infatti di accumulatori con capacità energetica di 100 kWh, che diventano 150 kWh per la variante “performance”. Stando a quanto riportato dal Costruttore, il Model H base è in grado di percorrere fino a 800 km con una sola ricarica, un dato che diventa ancor più stupefacente per il modello con batterie maggiorate: 1.126 km di autonomia. Per confermare numeri tanto impressionanti sarà necessario aspettare ancora un po' di tempo, ma giusto per fornire un metro di paragone, sappiate Tesla Cybertruck Trimotor si ferma dopo 800 km.

I NUMERI DI UN GIGANTE Le batterie a ioni di litio di Model H saranno tutte realizzate negli stabilimenti Triton Solar, mentre l’auto potrebbe essere assemblata in India. Con una lunghezza da fare invidia a una limousine, Model H trasporta fino a 8 passeggeri ed è così mastodontico che dispone di un volume di carico di ben 5.660 litri. Non è da meno la capacità di traino che oscilla tra i 7.000 kg della versione base e gli 11.793 kg della top d gamma - numeri buoni per tirarsi dietro una decina di piccole utilitarie. Per quanto riguarda invece la ricarica, Triton Solar sta pensando a un sistema bidirezionale basato sulle sue colonnine Pandora Box, in grado di ricaricare le batterie dell’auto e all’occorrenza di trasferire energia dagli accumulatoi del SUV alla rete domestica - qualora ce ne fosse bisogno. L’azienda americana sta inoltre valutando la possibilità di installare sul tetto una serie di pannelli solari da 700 W, capaci di alimentare i sistemi ausiliari dell’auto e l’impianto di climatizzazione.

NON PER TUTTI Triton Model H può essere già preordinato, con deposito di 5.000 dollari, sul sito ufficiale della Casa. Il prezzo d’attacco è di 140.000 dollari (circa 130 mila euro) per la versione base e di 180.000 dollari (quasi 170 mila euro) per il modello con batterie maggiorate da 150 kWh. Inoltre, i primi cento ordini si metteranno in garage la serie limitata Founder’s Edition, con dettagli esclusivi e finiture dedicate.