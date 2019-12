YARIS FORZA 4 Avrebbe dovuto esordire il 17 novembre scorso, poi sai com'è, non se l'è sentita. Stavolta però ci siamo: dalla divisione Gazoo Racing, ecco il video teaser della Yaris più potente della storia. Non conosciamo ancora il nome esatto, anche se Toyota le imporrà probabilmente il suffisso GR-4. Dalle iniziali della squadra corse, e in omaggio alla caratteristica maggiore: le quattro ruote motrici. Ispirata al prototipo che gareggia nei rally, Toyota Yaris GR-4 sarà la prima Yaris di serie a trazione integrale. Basta e avanza per attendere con ansia il suo debutto: questione di giorni.

PICCOLA PESTE Il breve video si concentra sugli scarichi e sul sound da rally car che la mini-Toyota da battaglia emetterà ad ogni partenza dal semaforo. A proposito: sotto il cofano batterà quasi sicuramente un 3 cilindri turbo benzina di potenza attorno ai 250 cv, comunque superiore a quanto espresso dal 4 cilindri 1.8 (209 cv) della precedente Yaris GRMN. Lo stile? Beh, a giudicare dallo spoiler al tettuccio, i passaruota gonfi come zampogne e il design dei cerchi in lega, nuova Yaris GR-4 sarà un'esibizionista. Polo GTI e Fiesta ST la attendono al varco. Con un pizzico di angoscia.