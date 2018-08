Autore:

Giulia Fermani

LA CONCEPT DIVENTA DI SERIE La Mercedes-AMG Project One sembra aver fatto scuola: confermata, in occasione del successo giapponese alla 24h di Le Mans, la produzione della Hypercar Toyota GR Super Sport. Se la supercar di Stoccarda può vantare una vera e propria power unit di Formula 1, la Toyota utilizza la stessa monoscocca in fibra di carbonio e il V6 biturbo da 2.4 litri ad iniezione diretta della TS050 Hybrid LMP1, abbinato a due motori elettrici e una batteria agli ioni di litio che consentono di arrivare alla soglia di 1000 cavalli di potenza.

IL PREZZO? MENO DI QUANTO SI POTREBBE PENSARE Di recente, interrogato in merito, il portavoce australiano di Toyota Orlando rodriguez si è lasciato andare a una stima del prezzo della nuova hypercar, che potrebbe sembrare basso rispetto ad altre auto del genere. Si parla di circa un milione di dollari australiani, pari a meno di 640 mila euro.

PERCHE' LA FANNO Esposta per la prima volta a gennaio al Salone di Tokyo 2018, la concept iper sportiva di Toyota (a cui si riferiscono le foto) è in già in fase di sviluppo per entrare in produzione. Toyota intende farla davvero per poter omologare la versione da corsa sotto i nuovi regolamenti FIA e ACO della classe Hypercar per Le Mans 2020: in questo modo potrebbe competere, per esempio, proprio con la Mercedes-AMG Project One e con l'Aston Martin Valkyrie, un'opzione molto più interessante che rimanere la sola partecipante nella classe Hybrid LMP1. Va bene voler vincere facile, ma così sarebbe troppo!