QUADRICICLO IN CARROZZA Ogni world premiere che ha per protagonista Mister Elon Musk è un'attrazione dal sapore holliwoodiano. Teatralità e minimalismo si avvicendano per generare un'atmosfera elettrizzante, come fossimo alla prima di un blockbuster. Al Tesla Design Center di Los Angeles è andata in scena la presentazione di un nuovo modello, anzi...due. A chi avesse seguito la diretta streaming dell'unveiling di un pickup più alieno che terrestre come Tesla Cybertruck, non sarà sfuggito il siparietto che a pochi minuti dalla fine ha visto un quad balzare a bordo del veicolo, per dimostrarne le sue straordinarie proprietà di carico. Chiamiamolo per ora Tesla ATV (all-terrain vehicle). Cosa sappiamo?

TOP SECRET VEHICLE Sappiamo ben poco, visto che il cerimoniere Musk ha speso giusto un paio di parole in merito. Data per scontata la sua propulsione elettrica, del Tesla ATV non si conoscono specifiche precise di meccanica e di prestazioni, né è chiaro se il quadriciclo avrà mai un futuro di serie. In rete c'è chi azzarda una parentela con lo Yamaha Raptor 700R SE, un quad di forte orientamento off-road del quale l'esemplare a marchio Tesla avrebbe preso in prestito il telaio. In realtà il design riprende proprio le appuntite forme dello stesso Cybertruck, un'auto che da ferma lascia tutti a bocca aperta, ma le cui performance sembrano essere ancor più spettacolari. Per citare quelle più sensazionali: 0-100 km/h sotto i 3 secondi, il quarto di miglio in 10,8 secondi, velocità massima di 209 km/h, autonomia superiore agli 800 km. Si vocifera che gli ordini già oltrepassino quota 200.000 unità...