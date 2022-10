Suzuki Connect, si apre il dialogo tra automobile e smartphone

La app, disponibile gratuitamente per Android e iOS, per ora sulla nuova S-Cross: ricorda dove hai parcheggiato, e quando fare il tagliando

Anche Suzuki scopre i piaceri dell’auto connessa, e rende disponibile da oggi la app Suzuki Connect, disponibile gratuitamente per iOS (versione 15 o superiore) e Android (versione 8 o superiore). Una volta installata sul proprio smartphone, la app viene attivata gratuitamente in concessionaria o nelle officine autorizzate Suzuki, si collega all’automobile e consente di accedere a diverse funzioni. Vediamo quali.

Suzuki Connect, presto estesa ad altri modelli della gamma Suzuki

COME FUNZIONA La app Suzuki Connect mette a disposizione sette diverse funzionalità per tenere sott’occhio l’auto in ogni momento:

1. Stato del veicolo - una notifica avvisa quando ci si dimentica di chiudere l’auto o di spegnere le luci, e permette di farlo da remoto. Si può anche controllare livello di carburante, autonomia residua e consumo medio

2. Posizione dell’auto - funzione che salva l’ultima posizione in cui l’auto si è fermata. La mappa integrata nella app permette di localizzarla, e la posizione può essere condivisa tramite messaggio

3. Cronologia di guida - questa funzione permette di controllare le sessioni di guida degli ultimi 18 mesi, suddivisi per conducente (se più d’uno), così da tenere sott’occhio consumi medi, distanze percorse, punti di partenza e di arrivo ecc.

4. Geofencing e coprifuoco - la app segnala quando l’auto entra o esce da una determinata area (geofencing), e se si trova al di fuori di un’area prestabilita oltre l’orario impostato (coprifuoco)

5. Sicurezza - una notifica avverte se l’auto parcheggiata è stata forzata e se l’allarme si è attivato, o se il motore si avvia in maniera non prevista

6. Spie di allarme - se si accende una spia, lo smartphone riceve una notifica, indicando la causa dell’accensione e le azioni consigliate da intraprendere. Tramite app è possibile chiamare il concessionario o richiedere assistenza stradale

7. Manutenzione - la app manda notifiche quando si avvicina il momento del tagliando o di aggiornare il software della vettura, e manda avvisi urgenti in caso di campagne di richiamo per la sicurezza

Nuova Suzuki S-Cross Hybrid 140V, il frontale

SU S-CROSS La app Suzuki Connect è disponibile per ora sulla nuova S-Cross, il crossover giapponese che abbiamo provato qualche settimana fa, sia nella motorizzazione mild-hybrid a 48V che nella Hybrid 140V. Gli acquirenti delle auto consegnate prima del 1 ottobre 2022 verranno richiamati dal concessionario per recarsi in sede ad attivare il servizio. Per le auto acquistate dopo quella data, il servizio viene attivato al momento del ritiro della vettura. Nei mesi a seguire Suzuki Connect verrà esteso anche ad altri modelli della gamma.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/10/2022