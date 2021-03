FUTURO ELETTRICO Il 2030 è ancora lontano: entro quell’anno Bentley ha promesso di portare a termine il piano Beyond100, che prevede la produzione di auto esclusivamente elettriche: un piano ambizioso e dai risvolti importanti, per il marchio inglese, e che prevede di ampliare gradualmente la gamma di ibride plug-in (al momento c’è solo Bentayga) e cominciare a mettere sul mercato la prima BEV entro il 2025.

UN NOME UN DESTINO C’è ancora un po’ di tempo, insomma, per sognare e scatenare i cavalli dei motori a combustione interna della terza generazione della Continental GT. Del resto, il nome che chiude il video di teasing è eloquente: Speed, ossia velocità. La casa di Crewe - recentemente entrata nell’orbita di Audi, molto impegnata sul fronte elettrificazione, come tutto il gruppo Volkswagen a cui appartiene - presenterà la sua nuova gran turismo che, dichiara Bentley, “non scenderà a compromessi per comfort e lusso”, e sarà la Bentley “più dinamica che si sia mai vista nei suoi 101 anni di storia”. Molto probabile, viste le premesse, che il powertrain sia un ibrido plug-in, magari abbinato al V8 dell’attuale Continental GT.

DOVE SEGUIRE LA PRESENTAZIONE Appuntamento per il reveal in diretta mondiale il prossimo 23 marzo alle ore 17:00. Niente diretta YouTube, però (almeno per ora): l’evento potrà essere seguito in streaming solo tramite la app Bentley Network, che si può scaricare a questo indirizzo.