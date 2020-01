STOP ALLE AUTO La decisione di Beppe Sala, sindaco di Milano, è perentoria: domenica in città non si usa la macchina. Il messaggio è arrivato ieri sera sulla sua pagina Facebook, e nella giornata di oggi verranno comunicati ulteriori dettagli e informazioni. Resta da capire se la leggera pioggia che da ieri sera bagna le strade del capoluogo lombardo sarà sufficiente a far cambiare idea a Sala. Le rilevazioni di oggi delle centraline in città ci daranno una risposta.

DA OGGI STOP AGLI EURO 4 In ogni caso, a partire dalla giornata di oggi, come comunicato sul sito del Comune di Milano, in città sono state riattivate le misure di primo livello per il miglioramento della qualità dell’aria, e questo vuol dire stop alle diesel Euro 4 (e precedenti). Dal primo dell’anno a oggi sono state già 24 le giornate con le polveri sottili oltre i limiti di legge: il limite di 35 giornate oltre la soglia concesse sta già esaurendosi, insomma, e in qualche modo è necessario intervenire. Anche con misure drastiche.

IL MESSAGGIO DI SALA Come ha scritto nel suo messaggio sulla pagina Facebook, Sala sa perfettamente che c’è bisogno di misure e interventi più strutturali, che “quella per l'ambiente è una battaglia di lungo periodo”. Al tempo stesso, però, “le condizioni attuali mi inducono a intervenire in modo contingente”. Di conseguenza, “milanesi e turisti si preparino a trascorrere una giornata in città a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici”.

IL BLOCCO DEL TRAFFICO SERVE DAVVERO? Il blocco totale del traffico è una misura che il capoluogo lombardo non vedeva da tempo (la prima volta è stata introdotta nel 1981, l’ultima alla fine del 2015, giunta Pisapia), e come sempre è destinata a polarizzare l’opinione pubblica, divisa tra chi è d’accordo sulla scelta, e chi non ritiene che sia sufficiente per cambiare le cose. Di domenica poi, il giorno in cui circolano meno automobili.