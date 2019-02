Autore:

Giulia Fermani

SPECIAL EDITION L'amore è un sentimento meraviglioso che andrebbe celebrato ogni giorno e, ancora di più, nel giorno di San Valentino. Per l'occasione, quest'anno, SsangYong ha messo a punto la serie speciale Tivoli I Lov It. La Special, che sarà prodotta per il mercato italiano in soli 100 esemplari, dal 9 al 16 febbraio sarà sponsor dell’attività Mudec in Love a Milano. Il listino, per la variante a benzina con cambio manuale parte da 24.200 euro.