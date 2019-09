Autore:

Lorenzo Centenari

SCOSSA CECA E alla fine il plug-in hybrid convertì anche Skoda. Disponibile sia in formato berlina che Wagon, nuova Skoda Superb iV è la prima ibrida ricaricabile del brand della Repubblica Ceca. Una sigla originale, per un prodotto che ora affianca la gamma Superb ad alimentazione tradizionale, e che (chissà) a poco a poco rosicchierà quote alle classiche versioni diesel. Prezzi? Si parte da 39.400 euro (sedan), cioè circa 3.000 euro in più rispetto a Superb 2.0 TDI. Carrozzeria Wagon a partire invece da 40.500 euro, consegne dal primo trimestre 2020. Grazie ad emissioni medie di CO2 di 35 g/km, accesso all'ecobonus di secondo livello (2.500 euro con rottamazione, 1.500 euro senza rottamazione).

SUPERB iV IN CIFRE Riepiloghiamo le caratteristiche salienti di Skoda Superb iV, l'auto che proietta Skoda nel pianeta dell'elettrificazione. Motore 1.4 TSI turbo benzina da 156 cv, motore elettrico da 85 kW integrato nel cambio doppia frizione DSG a 6 rapporti, uguale potenza di sistema di 218 cv e coppia massima di 400 Nm. Batterie agli ioni di litio da 13 kWh di capacità nutrono la parte elettrica per 56 km di autonomia totali (ciclo WLTP), fino a una velocità di 140 km/h. Tempi di ricarica di 3 ore e mezza (Wallbox e presa da 3,6 kW), un po' più lunghi da rete domestica da 2,3 kW.

SUPERDOTATA La presenza del pacco batterie non influenza la capacità di carico: da 485 litri a 1.610 litri la berlina, da 510 litri a 1.800 litri Superb Wagon. Quattro infine gli allestimenti: Executive, Style, SportLine e Laurin&Klement. Già a partire dalla versione di accesso, la dotazione di serie include gruppi ottici full Led, climatizzatore automatico, controllo elettronico adattativo dell’assetto, i sistemi di sicurezza attiva Front Assistant, Adaptive Cruise Control, Lane Assistant, Side Assistant con Rear Traffic Alert, infine sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Sempre di serie il navigatore Amundsen con eSim nativa e aggiornamento mappe over-the-air, controllo traffico e previsioni meteo.