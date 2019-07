Autore:

Dario Paolo Botta

RESTYLING A quattro anni dal lancio della III generazione, Skoda Superb si sottopone a un profondo restyling, che coinvolge anteriore e posteriore, grazie a nuove soluzioni estetiche che sottolineano il carattere premium dell’ammiraglia boema. Presentata a Bratislava in occasione dell’apertura dei Campionati mondiali di Hockey sul ghiaccio, la Superb è già disponibile in prevendita con arrivo nei concessionari italiani previsto per l’autunno 2019. Entrerà nel listino Skoda anche una variante ibrida ribattezzata Superb iV equipaggiata con un propulsore ibrido plug-in, senza dimenticarci che per gli amanti dell’off-road la Casa di Mlada Boleslav mette a disposizione la versione fuoristrada Scout.

I MOTORI Ampia l’offerta per quanto riguarda le motorizzazioni. Si parte dai due propulsori benzina: il 1.5 TSI da 150 CV disponibile con cambio automatico 6 rapporti o automatico DSG a 7 marce e il 2.0 TSI 272 CV con trazione integrale 4x4 e cambio automatico DSG. Tre invece i motori a gasolio: 1.6 TDI da 120 CV e cambio automatico, 2.0 TDI da 150 CV o 190 CV, quest’ultimo disponibile con trazione anteriore o 4x4. Per quanto riguarda invece la Skoda Scout, in Cechia hanno scelto il Diesel top di gamma: il 2 litri TDI da 190 CV, abbinato all’immancabile trazione integrale e al cambio automatico DSG 7 rapporti. Sulla versione ibrida plug-in Skoda Superb iV sarà invece montato un motore benzina 1.4 TSI 156 CV coadiuvato da un’unita motrice elettrica da 85 kW.

QUANTO COSTA Prezzi a partire da 34.100 euro per la versione 1.5 TSI berlina della Superb in allestimento Executive, versione entry level dell’ammiraglia, che diventano 50.250 euro se si opta per il 2.0 TDI DSG a trazione integrale in allestimento Laurin & Klement, il top di gamma. I prezzi della Skoda Superb subiscono un aumento di 1.000 euro se si sceglie la station wagon. La Superb in versione Scout ha invece un prezzo di 46.200 euro, ancora pochi i dettagli sul costo del modello plug-in che dovrebbe fare il suo debutto in autunno. Per qualsiasi altro dettaglio (tecnico ed estetico) relativo al restyling 2019 di Skoda Superb rimandiamo al seguente articolo.