ORA È INTEGRALE Continua ad ampliarsi la gamma della nuova media Skoda, in particolare per quanto riguarda la versione station wagon, la più diffusa e venduta (anche da noi). Dopo le versioni RS e Scout, con protezioni sottoscocca e finiture simil-SUV, è il turno del modello con trazione integrale, riservato esclusivamente alla carrozzeria famigliare.

MOTORI E CONSUMI Octavia wagon in versione 4x4 è disponibile in abbinamento al 4 cilindri turbodiesel 2.0 TDI da 150 CV, 360 Nm di coppia e cambio automatico DSG. La velocità massima è di 218 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi. Il consumo medio, valutato con il ciclo WLTP, è di 4,8-6 l/100 km, mentre le emissioni di CO2 sono di 126 g/km.

4X4 TECNOLOGICO Per la quarta generazione di Octavia, Skoda ha optato per una trazione integrale particolarmente sofisticata, con una frizione a dischi multipli montata in corrispondenza dell’asse posteriore: più leggera di quasi un kg rispetto alla precedente, integra anche una centralina elettronica che gestisce direttamente la ripartizione di potenza, garantendo così tempi di risposta ancora più rapidi. In base alle condizioni del terreno e dello stile di guida, la centralina può deviare fino al 100% della trazione sull’asse posteriore, e fino all’85% su una singola ruota. Se viene rilevato che la trazione integrale non è necessaria, come in autostrada, la trazione posteriore viene disattivata.

ALLESTIMENTI La trazione integrale 4x4 è disponibile per gli allestimenti Executive e Style, o nella variante Scout, con assetto rialzato e protezioni per il sottoscocca. Questo allestimento prevede il controllo della velocità in discesa e una modalità di guida specifica per l’off-road, che influisce su tutti i principali parametri dinamici dell’auto, dal punto di cambiata del DSG, all’erogazione del motore e alla gestione della potenza sui due assi.

PREZZI Skoda Octavia Wagon è disponibile con trazione integrale in tre diversi allestimenti e due motorizzazioni, con potenze di 150 CV e 200 CV: