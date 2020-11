SEMPRE PIÙ “FULMINATA” Dopo il 1.0 e-TEC da 110 CV DSG e le plug-in ricaricabili da 205 e 245 CV, la gamma elettrificata di Skoda Octavia si arricchisce da oggi anche della nuova motorizzazione mild-hybrid 1.5 e-TEC da 150 CV, in abbinamento al cambio DSG doppia frizione a sette rapporti. Ma non è l’unica novità del listino della media boema: debuttano infatti anche il 2.0 TDI EVO 115 CV con cambio DSG a 7 rapporti, il 2.0 TDI EVO 150 CV con cambio manuale a 6 rapporti, e la versione RS con motore 2.0 TSI 245 CV, cambio manuale a 6 rapporti e trazione anteriore, che affianca quella già disponibile con il cambio automatico.

PIÙ RISPARMIOSO La motorizzazione mild-hybrid con il 1.5 litri da 150 CV, con la sua coppia massima di 250 Nm e il cambio DSG a 7 rapporti di serie, è disponibile per tutti gli allestimenti e permette di ridurre i consumi di circa l’8% rispetto all’equivalente versione con solo motore termico.

NUOVE VERSIONI Con il debutto del nuovo 1.5 mild-hybrid, Octavia si arricchisce anche della versione di attacco Ambition. Di serie per tutte le motorizzazioni troviamo:

climatizzatore automatico bizona

automatico bizona sette airbag

avviamento senza chiave

senza chiave fari posteriori a LED

a LED schermo da 10” con connettività smartphone wireless

da 10” con connettività smartphone cerchi in lega da 16”

in lega da 16” sensori di parcheggio posteriori con frenata automatica

posteriori con frenata automatica radio digitale DAB+

Di serie anche tutta la dotazione ADAS delle altre versioni, tra cui frenata automatica Front Assistant con riconoscimento pedoni e ciclisti, Lane Assistant per il mantenimento attivo della corsia di marcia, ACC per il mantenimento attivo della distanza di sicurezza, rilevamento stanchezza del conducente. Novità anche per la variante Scout con protezioni e finiture simil-SUV, da oggi disponibile anche con la sola trazione anteriore, per chi apprezza lo stile avventuroso dell’auto senza aver necessità della trazione integrale permanente.

PREZZI Il listino di nuova Skoda Octavia 1.5 e-TEC parte da 29.000 euro per la berlina; a parità di versioni, la station wagon ha un sovrapprezzo di 1.050 euro. La versione Ambition è proposta a 1.400 euro meno dell’equivalente Executive. Il listino definitivo di tutta la gamma Skoda arriverà nei prossimi giorni.