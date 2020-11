DOVE SEI CINTURA!?! Alzi la mano chi non ha mai imprecato cercando di trovare l’aggancio della cintura di sicurezza la sera, al buio, quando magari la luce all’interno dell’abitacolo si è già spenta. Chissà, l’ultima idea di Skoda potrebbe porre fine a questo annoso - ancorché piuttosto veniale, dobbiamo ammetterlo - problema.

SIMPLY CLEVER L’idea è talmente semplice (e Skoda non è nuova a idee insolite) che uno si chiede perché non ci ha mai pensato nessuno prima d’ora, in effetti. In estrema sintesi, il concetto ruota attorno al gancio per la cintura di sicurezza, realizzato in plastica trasparente al posto di quella rossa, tradizionalmente usata da decenni su ogni automobile.

TRE COLORI In questo modo, all’interno del gancio possono essere inseriti dei LED, il cui colore cambia a seconda della situazione: luce bianca, cintura slacciata; luce rossa, quando qualcuno si siede ma la cintura non è allacciata; luce verde, la cintura è allacciata.

UTILE PER MAMMA E PAPÀ Questa funzione, sottolinea Skoda, potrebbe rivelarsi particolarmente utile per i genitori, che possono verificare con un rapido colpo d’occhio se i piccoli hanno allacciato la cintura di sicurezza correttamente. I LED possono anche essere programmati in modo da funzionare in sincrono con le luci ambientali dell’auto, e per generare una sequenza colorata di benvenuto quando si sale in auto.