PRENOTAZIONI APERTE La nuova Skoda Octavia 2020 l'abbiamo guidata in occasione della prima prova su strada con il 2.0 TDi da 150 CV: l'ultima creazione della Casa boema sarà ufficialmente lanciata in Italia a metà settembre, ma buona parte delle motorizzazioni previste per la gamma sono già pronte da ordinare. Le ultime a entrare in listino sono quelle elettrificate: vediamole una per una.

Skoda Octavia 1.0 TSI 110 CV e-TEC mild-hybrid, 3 cilindri benzina è la base dell'offerta elettrificata. Ha un prezzo che parte da 26.950 euro e, con gli ecobonus di agosto 2020 beneficia di un incentivo fino a 3.940 euro in caso di rottamazione e 1.970 euro senza rottamazione. Prevede il cambio automatico DSG a 7 rapporti di serie ed è disponibile nelle varianti berlina e Wagon e nelle versioni Executive e Style. Dato il peso dell'auto, attorno ai 1.300 kg, i 200 Nm a 2.000 giri di questa motorizzazione già consentono una guida ragionevolmente spigliata, ma non è molto indicata per i guidatori dal piede pesante o per chi è abituato a guidare un due litri turbodiesel.

Certamente più brillante della mille a tre cilindri è la Octavia iV, con il suo motore plug-in hybrid da 205 CV e 350 Nm di coppia complessivi. La velocità massima è di 220 km/h e lo 0-100 km/h richiede 7,7 secondi (1 decimo in più nel caso della Wagon). Il solo motore elettrico, integrato nel cambio automatico a doppia frizione DSG, sviluppa 115 CV e in coppia con la batteria agli ioni di litio da 13 kWh prmette di percorrere fino a 79 km in modalità elettrica (secondo il ciclo di omologazione NEDC): utili per viaggiare a emissioni zero nelle ZTL che le consentono e per fare il casa-ufficio al costo della corrente elettrica. Disponibile nelle versioni Executive e Style, la Octavia iV ha prezzi che partono da 35.650 euro, che diventano 36.700 euro per la Wagon: gli incentivi le valgono fino a 6.940 euro di sconto in caso di rottamazione o fino a 3.720 euro senza rottamazione.

Per chi vuole combinare la possibilità di viaggiare solo a batterie con prestazioni di rilievo c'è la Skoda Octavia RS, anch'essa spinta da una motorizzazione plug-in hybrid, basata su un 4 cilindri benzina 1.4 TSI da 150 CV accoppiato a un motore elettrico da 115 CV contenuto nel cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Facilmente riconoscibile per il look fortemente connotato in chiave sportiva, la RS plug-in hybrid ha 245 CV e 400 Nm, che le permettono di raggiungere i 225 km/h e di bruciare lo 0-100 km/h in 7,3 secondi. Skoda Octavia RS iV ha prezzi che partono da 40.550 euro (1.050 euro in più per le varianti wagon) e gode anch'essa degli ecobonus: 6.940 euro di sconto in caso di rottamazione o fino a 3.720 euro senza rottamazione fino a esaurimento fondi.

Insieme con le Octavia elettrificate entrano in listino anche due modelli con motore tradizionale che vanno a occupare posizioni diametralmente opposte. Alla base della gamma va a posizionarsi la 1.0 TSI con motore a 3 cilindri benzina e cambio manuale a 6 marce. La scheda tecnica recita 110 CV e 200 Nm di coppia a 2.000 giri e per lei valgono le considerazioni già fatte sulla e-Tec mild hybrid (vedi sopra). Disponibile nel solo allestimento Executive, per lei i prezzi partono dai 24.650 euro della versione berlina e 25.700 euro per la Wagon. Omologata Euro 6d, con emissioni media di CO2 inferiori a 110 g/km di CO2, per lei gli ecoincentivi - sempre in base al decreto di agosto 2020 - valgono fino a 3.940 euro con rottamazione o 1.970 euro senza rottamazione. Niente incentivi, invece, per la variante sportiva a motore completamente termico della Skoda Octavia RS: nessuna elettrificazione, qui, ma un 4 cilindri 2.0 TSI a benzina per 245 CV vecchio stile, capaci di farle raggiungere i 100 km/h da ferma in soli 6,7 secondi. Skoda Octavia RS è proposta a partire da 38.150 euro. Le varianti Wagon hanno un sovrapprezzo di 1.050 euro.

Nei prossimi mesi, l’offerta si completerà con l’arrivo a listino della motorizzazione a metano 1.5 G-TEC 130 CV, della mild-hybrid 1.5 e-TEC DSG 150 CV, della sportiva RS in versione Diesel, con il 2.0 TDI da 200 CV anche con trazione 4x4 e delle varianti Scout, con assetto rialzato e look ispirato ai SUV, grazie a paraurti specifici e protezioni sottoscocca.