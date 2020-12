CI SONO TUTTI Dopo il debutto nelle concessionarie italiane all’inizio dell’estate, si completa finalmente la gamma della media ceca con i modelli sportivi RS (per berlina e station wagon) e Scout (solo station), con caratteristiche e finiture da fuoristradista. Vediamoli più da vicino.

SKODA OCTAVIA RS

Skoda Octavia è già disponibile nella versione plug-in RS iV, con propulsore ibrido e una potenza combinata massima di 245 CV. A questa si vanno ad aggiungere i modelli con propulsori benzina e diesel, con le specifiche tecniche che trovate riassunte qui sotto.

Motore 2.0 TSI 2.0 TDI kW 180 147 CV 245 200 Coppia massima 370 400 Cambio Manuale 6 marce DSG 7 marce DSG 7 marce DSG 7 marce Trazione Anteriore Anteriore Integrale Velocità massima 250 249 243 0-100 km/h 6,8 6,7 7,4 6,8

DESIGN AGGRESSIVO Rispetto ai modelli più tranquilli, Octavia RS si distingue per calandra e gusci degli specchietti retrovisori esterni in nero lucido, colore ripreso anche dalle cornici dei cristalli e dai mancorrenti della versione station wagon. Ancora, fari full LED Matrix, gruppi ottici posteriori full LED, cerchi in lega neri da 18'' (da 19” su richiesta) e pinze dei freni rosse di serie.

ASSETTO RIBASSATO La sportività di Octavia RS emerge anche dai numerosi interventi fatti su carrozzeria e assetto volti a ridurre il coefficiente aerodinamico della vettura, a cominciare dal diffusore nel paraurti posteriore, le prese d’aria maggiorate in quello anteriore, e lo spoiler di colore nero sulla sommità della coda della berlina. A questo si aggiungono i cerchi in lega aerodinamici, e un telaio con assetto ribassato di 15 mm rispetto alle versioni normali (la regolazione adattiva dell’assetto DCC è disponibile su richiesta).

INTERNO SPORTIVO Fedele al taglio sportivo che c’è all’esterno, anche l’abitacolo di Octavia RS è dominato dal colore nero, ripreso dal cielo e dai pannelli porta, oltre che dai dettagli in carbon look per la plancia. I sedili sportivi anteriori con poggiatesta integrato possono essere - a richiesta - anche in Alcantara e pelle. Il volante a tre razze ha il logo RS nella parte bassa e, nei modelli con DSG, prevede anche le palette per il cambio manuale. Di serie l’airbag centrale per la protezione dei passeggeri anteriori. Cruscotto digitale Virtual Cockpit da 10,25” e assistente vocale Laura per tutte.

MOTORI MIGLIORI Il 2.0 TSI di Octavia RS è basato su quello della precedente generazione, ma con diversi miglioramenti e perfezionamenti che ne hanno aumentato le doti dinamiche e di efficienza: aumentata la pressione di iniezione del carburante fino a 350 bar, teste dei pistoni di nuova forma, e un albero motore diverso per ridurre gli attriti. Modificati anche impianto di scarico e sistema di accensione. La versione a benzina monta freni con diametro da 17”, e il differenziale anteriore a gestione elettronica di serie, che migliora il comportamento dinamico complessivo della vettura. Anche il 2.0 TDI è lo stesso della precedente Octavia, ma questa volta ha un nuovo basamento in alluminio ed è stato aumentato il rapporto di compressione della turbina, adesso raffreddata ad acqua. Per questo propulsore è disponibile in opzione anche la trazione integrale, con una sofisticata elettronica di comando che si occupa di trasferire in poche frazioni di secondo la coppia alla ruota con più trazione. I freni sono 16” all’anteriore e 15” al posteriore.

PIÙ TECNOLOGIA Come sulla plug-in, anche le versioni con motore termico di Octavia RS hanno il cambio con tecnologia shift-by-wire per la trasmissione DSG. Questo vuol dire che la selezione delle marce avviene in maniera elettronica, anziché meccanica, con quel che ne consegue in termini di spazio risparmiato. Di serie anche lo sterzo progressivo, che nella guida ad andatura sostenuta garantisce migliori reattività e maneggevolezza, rimanendo confortevole a basse velocità. Il rapporto di demoltiplicazione è più basso rispetto ai modelli standard.

ADAS Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, Octavia RS offre il Collision Avoid Assistant per evitare impatti contro pedoni, ciclisti o altri veicoli, il Turn Assistant per rilevare i mezzi provenienti in senso contrario durante la svolta a sinistra, l’Exit Warning (da primavera 2021) che avverte dell’arrivo di un veicolo - o un ciclista - quando si apre una portiera. Il Side Assistant per il monitoraggio dell’angolo cieco funziona fino a una distanza di 70 metri.

PREZZO Octavia RS è disponibile sia in versione berlina che station wagon con prezzi a partire da 36.350 euro per il 2.0 TSI da 245 CV, con cambio manuale o automatico, e nella versione 2.0 TDI 200 CV DSG (trazione anteriore o 4x4) a partire da 37.900 euro.

SKODA OCTAVIA SCOUT

La versione simil-fuoristrada di Octavia si riconosce immediatamente per le ampie protezioni sottoscocca, i mancorrenti al tetto e le calotte degli specchietti retrovisori in color argento. A questi si aggiungono paraurti specifici, rivestimenti in plastica nera sui passaruota, sui listelli sottoporta e nella parte inferiore delle porte. Di serie, cerchi in lega da 18” e da 19” su richiesta. All’interno la caratterizzazione specifica è meno marcata rispetto alla versione RS, e prevede listelli decorativi specifici in legno, rivestimenti dei sedili in tessuto ThermoFlux e modanature in look cromo. Il volante è a due razze, con palette per il cambio nelle versioni DSG.

TANTA TECNOLOGIA Come per Octavia RS, anche la versione Scout offre i fari full LED Matrix anteriori, i gruppi ottici posteriori full LED, il cambio shift-by-wire, l’airbag centrale e i sistemi di assistenza alla guida visti più sopra, oltre al cruscotto digitale Virtual Cockpit e l’assistente vocale Laura.

TANTI MOTORI Per quanto riguarda i motori, Octavia Scout è disponibile per la prima volta sia in versione 4x4 che con la sola trazione anteriore. Decisamente ricca la gamma di propulsori, che prevede il 1.5 TSI mild hybrid da 150 CV e il 2.0 TSI da 200 CV. Nei prossimi mesi arriveranno anche i modelli 1.5 TSI da 150 CV non ibrido, il 2.0 TSI da 190 CV, e il 2.0 TDI con potenze da 116 e 150 CV.

STRADE DURE Octavia Scout è disponibile di serie con il pacchetto “rough roads”, che offre la protezione sottoscocca anche sull’asse posteriore e un’altezza da terra aumentata di 15 mm (per un totale di 163 mm). I motori da 2 litri possono avere su richiesta la regolazione adattiva dell’assetto DCC, ma tutte le versioni possono utilizzare la modalità di guida specifica off-road, richiamabile dal display centrale dell’auto, che modifica le doti dinamiche dell’auto per adattarla alle strade non asfaltate: la curva dell’acceleratore è più piatta, il cambio DSG lavora a regimi più elevati, ed è presente l’assistenza elettronica in discesa.

PREZZO Octavia Scout, disponibile unicamente con carrozzeria station wagon, attacca il listino con la motorizzazione 1.5 TSI e-TEC 150 CV a trazione anteriore a partire da 34.100 euro, mentre il 2.0 TDI 200 CV DSG 4x4 parte da 39.950 euro.