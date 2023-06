Cattiva, custom e potente: ecco Ferox-E, la prima off-road plug-in di Militem

La casa di Monza rivoluziona Jeep Wrangler 4xe e la trasforma in un lussuoso off-road con finiture e dettagli custom: ecco come è fatta

Dopo Ferox-T (su base Jeep Gladiator Rubicon) e Ferox Adventure (su base Wrangler), l’azienda monzese Militem ha presentato il nuovo Ferox-E, offroad plug-in costruito sulla base di Jeep Wrangler 4xe. Disponibile in due versioni, è già possibile ordinarne una.

Militem Ferox-E, off-road plug-in su base Wrangler 4xe

Nessun cambiamento al motore e alle prestazioni rispetto all’auto da cui deriva. Sotto il cofano di Ferox-E si trova infatti un 2 litri turbobenzina affiancato a due motori elettrici: uno sostituisce il motorino di avviamento e l’alternatore, l’altro (da 80 kW) è installato tra il termico e il cambio automatico a 8 rapporti. Potenza combinata di 380 CV (279 kW) e coppia di 637 Nm, disponibile fin dai bassi regimi. Due frizioni permettono di collegare alle quattro ruote motrici il motore termico, quello elettrico oppure tutt’e due, in base alle condizioni della strada e alla modalità di guida scelta. La velocità massima è di 177 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h si copre in 6,4 secondi. La batteria ha una capacità di 17 kWh, che garantisce un’autonomia di circa 50 km.

Militem Ferox-E, calandra in carbonio con dettagli blu

Gli interventi di Militem sono estesi, e coinvolgono innanzitutto la carrozzeria, di tipo wide body. La calandra è in carbonio con finitura opaca, griglia nera con sfondo blu (a sottolinearne la vocazione elettrica), colore ripreso anche da altri dettagli come il logo del modello. Su richiesta è possibile avere paraurti specifici in carbonio, scarichi e kit freni realizzati dalla stessa Militem. Di serie Ferox-E viene con l’hard top in tinta carrozzeria, ma su richiesta è possibile montare il tetto morbido ad apertura elettrica, con tanto di finestrini posteriore removibili.

INTERNI DI LUSSO Le auto di Militem si caratterizzano per la ruvidezza all’esterno e il lusso all’interno, e questo Ferox-E non fa differenza: rivestimenti in pelle per cruscotto e volante, pomello del cambio e portiere, quadro strumenti e perfino bagagliaio. Su richiesta è disponibile il pacchetto carbonio con finitura lucida, che prevede inserti su maniglie, volante e console centrale. Ogni cliente può comunque personalizzare la sua Militem come meglio crede, attingendo a una vasta scelta di pellami, tessuti e fibre tecniche.

VEDI ANCHE

Militem Ferox-E, il logo sulla carrozzeria wide body

MECCANICA AD HOC Gli interventi della casa monzese coinvolgono anche le doti meccaniche dell’auto, che monta un sistema di sospensioni Performance Shocks regolabili, a doppio serbatoio a gas separato e doppio effetto idraulico, in alluminio e rivestite in carbonio. A questo si aggiungono le barre di torsioni regolabili e un ammortizzatore di sterzo.

Militem Ferox-E, la ricarica alle colonnine

In base all’allestimento, Ferox-E può avere il portellone con o senza ruota di scorta, assetto ribassato o sollevato di 2” con l’apposito Lift-Kit, cerchi in lega da 22” realizzati in esclusiva per Militem, con pneumatici stradali oppure All-Terrain. A bordo troviamo poi l’infotainment Uconnect con schermo da 8,4”, Apple CarPlay e Android Auto, un display da 7” dedicato alle informazioni del sistema ibrido e lo stereo Alpine a nove altoparlanti con subwoofer da 552 W.

Il listino di Militem Ferox-E parte da 112.763 euro, con possibilità di accedere agli incentivi per le auto plug-in. Disponibile anche nell’allestimento Adventure specifico per il fuoristrada, può essere arricchito di componenti e materiali personalizzati. La garanzia è di 36 mesi o 100.000 km. Lo showroom dove andare a vedere i Militem si trova a Monza, ma la rete commerciale comprende altri tre concessionari a Bologna, Padova e Roma.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 27/06/2023