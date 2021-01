TRAGUARDI Quattro generazioni e la metà di mezzo secolo volate via: è ora di festeggiare e di voltarsi indietro con l'orgoglio di chi sa di aver inciso nella pietra un capitolo della propria epoca, anzi più di una. Et voilà, Porsche Boxster ''25 Years'': più chiaro di così... La serie speciale è limitata a 1.250 unità ed è basata su 718 Boxster GTS 4.0. Fa riferimento a numerose caratteristiche del design della concept che fece la sua comparsa al Salone di Detroit del 1993, e la cui versione di serie venne lanciata nel 1996 con pochissime modifiche. Perché piaceva così com'era, eccome se piaceva.

ESTERNI Uno dei dettagli più preziosi di Boxster 25 Years è il colore Neodyme, un marrone scintillante simile al rame e che genera un emozionante contrasto col colore base GT Silver Metallic della pionieristica Boxster 986 del 1993 (in gallery, tutte le generazioni). Nell'edizione speciale la tinta rievocativa è utilizzata sulla grembialatura anteriore e sulle prese d'aria laterali, oltre che per la scritta e per i cerchi in lega bicolore da 20 pollici. Disponibili in ogni caso anche il Deep Black Metallic e il Carrara White Metallic. Il tappo del serbatoio è arricchito dalla scritta Porsche della gamma Exclusive Design in look alluminio, cioè lo stesso look dei terminali lucidi dell'impianto di scarico sportivo, mentre la cornice del parabrezza è rifinita in nero a contrasto.

INTERNI Sempre in linea con lo stile della prima Boxster, la nuova serie speciale combina interni in pelle bordeaux con una capote in tessuto rosso, con scritta ''Boxster 25'' in rilievo. Un pacchetto interni in alluminio, sedili sportivi regolabili elettricamente a 14 vie, listelli sottoporta con scritta ''Boxster 25'' e volante sportivo in pelle multifunzione GT riscaldato sono solo alcuni degli esclusivi equipaggiamenti di serie.

MOTORE Completa dunque il pacchetto 25 Years il flat-six da 4,0 litri aspirato della 718 Boxster GTS 4.0, una potenza di 400 cv snocciolata da cambio a doppia frizione Porsche a sette marce PDK. Velocità massima di 293 km/h, accelerazione 0-100 km/h in 4 secondi netti grazie all'ausilio della funzione Sport Chrono (di serie). Altre caratteristiche standard includono le sospensioni sportive Porsche Active Suspension Management (PASM), più basse di 10 millimetri, e il Porsche Torque Vectoring (PTV) con differenziale meccanico a slittamento limitato.

PREZZO Ordini aperti, consegne entro la fine di marzo 2021. A un prezzo di 98.272 euro.