GM e i piani elettrici: un miliardo nel nuovo V8 Small Block

Le EV possono attendere, il futuro a breve termine è a benzina. Almeno secondo General Motors. Almeno in USA. Almeno per SUV e pickup

Non è che di notizie di rivoluzione ''green'', GM sia proprio all'oscuro. Nell'elettrificazione, il Gruppo USA investe pure. Ne sia prova il lancio di Corvette E-Ray, la Corvetta ibrida alla quale seguirà (2024?) una Corvette 100% elettrica. Ma se l'elettrico è il futuro a lungo termine, il presente e il futuro a breve scadenza hanno il profumo acre di benzina. La divisione dei pani e dei pesci è la seguente: del piano di investimenti di 918 milioni di dollari su quattro stabilimenti, 64 milioni di dollari vengono destinati alla produzione delle EV, mentre qualcosa come 854 milioni serviranno per lo sviluppo del V8 Small Block di sesta generazione. Per le sportive come Corvette, per i truck come GMC Sierra. Tra le priorità GM, il V8 batte l'auto elettrica 13 a 1.

GM, avanti tutta sui motori termici

EV, UN ''TRAINO'' DEBOLE La ripartizione delle risorse deliberata dal management General Motors contrasta a prima vista con gli annunci delle istituzioni, ma rispecchia la cruda realtà del mercato dell'auto, almeno quello nordamericano. President Biden chiede una quota di vendite elettriche del 50% entro il 2030 e alcuni Stati, prendi California e Stato di New York, recepiscono al volo. Le istituzioni, tuttavia, dimenticano come una transizione energetica possa avere successo su scala locale, ma non ancora su un piano nazionale, menchemeno globale. E come riportano le cronache recenti, per restare in USA, alcuni Stati - vedi il Wyoming - all'elettrificazione oppongono una strenue resistenza. Nell'America rurale, la dieta preferita di SUV e pickup è a base di benzina. Abitudini ultrasecolari, ma anche una necessità: quella della capacità di traino, tallone d'Achille dell'elettrico. Se agganci una roulotte o un motorhome (laggiù capita spesso e volentieri), avanzi con disinvoltura ma l'autonomia precipita.

GMC Sierra, un ''trascinatore''. Ma chiede benzina

IN UN FUTURO LONTANO L'annuncio di GM suonerà anche anacronistico, tuttavia le proiezioni sembrano suffragare la sua vision. Pubblicato in Italia, ma di respiro internazionale, un report dell'Osservatorio Autopromotec fresco di stampa stima che nel 2050 il parco circolante mondiale sarà composto da auto elettriche nella misura di meno di un terzo (28%), coi restanti due terzi (67%) ancora formato da veicoli a benzina, diesel, al massimo ibridi, e il restante 5% a propulsione alternativa (idrogeno, metano, GPL). Quanto alle vendite, nel 2050 le EV assorbiranno più della metà del mercato (56%), ma i motori a combustione interna conserveranno pur sempre una quota del 18%, con la terra di mezzo ancora frequentata da vetture ibride (16%), plug-in (5%), feul cell e biocarburanti (5%). Tra trent'anni, insomma, il popolo avrà ancora sete di benzina. E allora, sotto col nuovo Small Block.

GM V8 Small Block, una lunga carriera davanti

LUNGA VITA ALL'OTTOVÙ ''Annunciamo investimenti significativi per rafforzare la nostra gamma leader del settore di pick-up e SUV full-size, preparando quattro strutture statunitensi per costruire il motore Small Block V8 di sesta generazione di GM'', afferma Gerald Johnson, vicepresidente esecutivo di GM per produzione globale e sostenibilità. ''Questi investimenti, uniti al duro lavoro e alla dedizione dei membri del nostro team a Flint, Bay City, Rochester e Defiance, ci consentono di costruire prodotti di livello mondiale per i nostri clienti e garantire la sicurezza del lavoro in questi stabilimenti per gli anni a venire”. Già, la transizione elettrica è legata a doppio filo anche al tema occupazione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/01/2023