Autore:

Lorenzo Centenari

BABY SUV Piccolo è bello, ma anche "molto" piccolo ha evidentemente il suo perché. L'importante, è che sempre di Suv si tratti. Dalla Death Valley giungono le prime foto di un crossover Hyundai di dimensioni inferiori alla compatta Kona, un modello che dovrebbe condividere la pianta meccanica con Kia Stonic, e che quindi esisterà esclusivamente a trazione anteriore.

L'INNOMINATO Non ne conosciamo il nome, né i dettagli di gamma motori e dotazioni interne. Basiamoci perciò sulle foto spia che arrivano da Oltreoceano. Il futuro Hyundai mini-Suv mutuerà proprio da Kona il design esterno: il muletto sorpreso a macinare chilometri di prova è quasi completamente nascosto da rivestimenti provvisori, tuttavia si intuiscono sagome che proprio il city crossover Hyundai ha reso familiari anche alle nostre latitudini.

IN BUONA COMPAGNIA Il micro Suv coreano è in predicato di approdare sul mercato nel 2020. Contro di esso, un piccolo esercito di altri crossover subcompatti di ogni nazionalità: il segmento è infatti in espansione e verrà a poco a poco popolato da modelli Ford, Jeep e via dicendo. Nessuna notizia ufficiale, ma è probabile che da Seoul sciolgano presto le riserve. Sul nome, sui propulsori (4 cilindri), sulla sua tecnologia in genere.