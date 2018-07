Autore:

Marco Congiu

SPIN OFF Hyundai ha da poco lanciato delle versioni sportive di alcuni dei suoi modelli di punta, come la i30 N e la Veloster N, mentre al Ring abbiamo spiato la nuova i30 N Fastback. L'azienda coreana potrebbe però andare oltre, sviluppando ad hoc una vettura ad alte prestazioni come fatto dalla sorella Kia con la Stinger.

LE CONFERME A confermare questa teoria è direttamente Thomas Schemera, Vicepresidente con deleghe al Motorsport di Hyundai. Il prossimo passo della divisione N è proprio la creazione di un'auto – o, forse, di una supercar – capace di rivaleggiare con l'agguerrita concorrenza tedesca. «Io e Albert Biermann, ingegnere capo di Hyundai, la pensiamo allo stesso modo sulle auto ad alte prestazioni, e posso assicurarvi che abbiamo qualcosa in serbo per voi.» commenta Schemera in un'intervista ad AutoExpress.

COME SARÀ Ovviamente non ci sono ancora indicazioni concrete su come possa essere la nuova creatura siglata Hyundai N. Sarà una sportiva due posti secchi o una berlina più simile alla Kia Stinger? Quello che è certo che è il modello è ancora a diversi anni dalla produzione.