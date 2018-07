Autore:

Giulia Fermani

HYUNDAI CON LA ROMA PER I PROSSIMI TRE ANNI Già Top Partner di Fifa dal 1999, Hyundai ha annunciato che ricoprirà il ruolo di Global Main Partner dell’AS Roma a partire dalla prossima stagione e fino al 2021. Per i prossimi tre anni la Casa coreana sarà anche Official Car Partner della società giallorossa (tre scudetti). Per festeggiare questa unione Hyundai ha coinvolto anche i tifosi della Maggica, riservando loro una bella sorpresa con l’aiuto di Edin Džeko, Javier Pastore, Bryan Cristante e Cengiz Ünder …Guarda il video.