Autore:

Luca Cereda

ALTRO GIRO La seconda generazione della Hyundai i40 potrebbe svelarsi entro il 2018: lo si deduce dagli ultimi avvistamenti dei prototipi i circolazione completamente coperti di camuffature, in Germania.

NUOVO DESIGN Altra chance, dunque, per la Sonata (così si chiama negli USA la berlina media coreana) europea, che molto ha patito la concorrenza delle varie Passat e Mondeo al primo giro. Hyundai, si presume, riproporrà la doppia variante di carrozzeria berlina/station wagon, ma già dalle prime foto spia si intravedono importanti cambiamenti. La berlina sembra infatti virare su un genere di carrozzeria quasi fastback, come ha recentemente fatto sua sorella minore, la i30, e pure una diretta concorrente come la Peugeot 508.

ANCHE IBRIDA? Lo stile della nuova i40 si ispira alla concept Le Fil Rouge presentata a Ginevra 2018. E anche se alcuni pezzi dell'esemplare fotografato sono provvisori (vedi le luci posteriori), qualche somiglianza nelle linee si riscontra. Quanto all'hardware, invece, la Hyundai i40 2018 dovrebbe nascere su una piattaforma tutta nuova pronta ad accogliere l'ibrido. Come minimo mild...