Autore:

Matteo Gallucci

ALLESTIMENTO PEPATO A circa un anno di distanza dalla presentazione della Hyundai i30 N, la versione sportiva da 275 cv della hatchack coreana, Hyundai ha deciso di dedicare alla sua i30 un allestimento sportiveggiante chiamato per l'appunto N Line. Una strategia già attuata da molti altri costruttori quella di rendere esteticamente sportive le porprie vetture, rifacendosi direttamente alla versione più cattiva in gamma, senza andare a modificare la parte meccanica dell'auto.

COME CAMBIA L'estetica dell'auto, ovviamente, si fa più aggressiva riprendendo gli stilemi della N sportiva: paraurti più muscoloso e minigonne maggiorate con dettagli di colore argento, mentre al posteriore troviamo un doppio terminale di scarico. Non solo estetica, però, visto che l'assetto della vettura è stato modificare per avere un maggiore piacere di guida con cerchi in lega da 18 pollici su pneumatici Micheli Pilot Sport 4. All'interno troviamo diversi badge distintivi con logo N e immancabili sedili sportivi con pedaliera metallica e leva del cambio e rivestimento volante in pelle. L'allestimento N Line è abbinabile su i30 alla motorizzazioni diesel 1.6 CRDI da 136 cv e a quella benzina 1.4 T-GDI da 140 cv.