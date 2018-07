Autore:

Marco Congiu

IO SONO IRON MAN Fino ad oggi siamo stati abituati a vedere nel garage di Tony Stark supercar e hypercar da milioni di dollari. Fino ad oggi, appunto. Uno dei supereroi Marvel più ricchi di sempre ha deciso di mettersi in casa un SUV popolare: nasce così la Hyundai Kona Iron Man Edition. Le somiglianze con l'armatura giallodorata di Stark sono molteplici, tranne che per il motore: lì il reattore Ark rimane uno strumento di fantasia.

PERSONALIZZATA La Hyundai Kona Iron Man Edition è pronta a debuttare per l'edizione 2018 del Comi-Con, il più grande raduno dedicato alle arti, al cinema e ai fumetti del mondo. I cambiamenti rispetto alla versione tradizionale della Kona si possono trovare nei dettagli: la palpebra a LED richiama adesso molto da vicino lo sguardo di Iron Man, oltre ad una feritoia a V sul cofano motore, il disegno dell'elmo del supereroe sul tetto e particolari cerchi da 18” dal design unico con in bella mostra su mozzo il logo di Iron Man. La scritta Stark Industries sulle portiere posteriori e il nome Iron Man sul portellone posteriore completano il quadro.

JARVIS INSIDE Ovviamente anche gli interni hanno ricevuto un tocco di personalizzazione Made in Marvel. Una volta aperte le portiere della Kona Iron Man Edition troviamo ad accoglierci la firma delle Stark Industries sulla dashboard del sistema di infotainment, oltre ad una veste grafica particolare per l'Head-Up Display ed il cruscotto con all'interno l'elmo di Iron Man su contagiri e tachimetro. Purtroppo manca l'intelligenza artificiale di Tony Stark, Jarvis, ma la compatibilità dell'infotainment con Android Auto ed Apple CarPlay è garantita.

QUANDO ESCE La Hyundai Kona Iron Man Edition non è una stand alone. È un progetto nato in collaborazione con Marvel, che vedrà la sua commercializzazione ad inizio 2019. Non si conoscono ancora i prezzi e le date d'uscita nel nostro mercato.