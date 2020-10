PER LA GIUNGLA URBANA E così EcoSport Active si sarebbe palesato al pubblico prima del previsto. In rete infatti circolano le prime immagini della nuova versione del SUV compatto Ford declinato in salsa urban adventure. La presentazione ufficiale è prevista tra alcuni giorni.

GLI ESTERNI Nessuno stravolgimento particolare rispetto alla versione standard di Ford EcoSport, bensì diversi elementi caratteristici. Frontalmente troviamo le cornici dei fendinebbia e le estremità inferiori laterali del paraurti in nero, così come - spostandoci lateralmente - passaruota e minigonne laterali sono in versione dark. Al posteriore, invece, fa capolino un nuovo paraurti, anch'esso di colore nero, con una zona centrale più robusta, come un parascocca.

IL MOTORE Per quanto riguarda il cuore di Ford EcoSport Active, tutto lascia immaginare che si tratti del 3 cilindri turbo benzina Ecoboost da 1,0 litro di cilindrata, motore capace di 125 CV e 170 Nm di coppia. Cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore, anche se per il futuro non è escluso possano arrivare altre varianti di motore e trasmissione.

GLI INTERNI Anche per quanto concerne l'abitacolo, Ford EcoSport Active non sembra tagliare di netto col passato: il SUV in questa configurazione riporta un marchio ''A'' sui sedili in simil pelle, ma per il resto sembra praticamente identico alla versione standard. EcoSport Active disporrà certamente di alcuni sistemi avanzati di ausilio alla guida, come l'avviso di collisione con frenata autonoma e rilevamento pedoni, mentre sul fronte multimediale tutto sarebbe affidato a Ford Sync 3 con schermo da 8'' dotato di Android Auto e Apple CarPlay. Al reveal vero e proprio manca poco.