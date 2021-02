DA CONCEPT A REALTÀ? Come se non bastasse la gran quantità di perle che Porsche ci ha mostrato solo qualche mese fa, tutti concept straordinari tra i quali una versione street legal della 919 Hybrid e la Le Mans Living Legend, la Casa tedesca ci delizia con un’altra gemma delle sue, anche se questa volta non lo fa in via ufficiale, ma perché sono stati pizzicati dei disegni di alcuni brevetti che da Zuffenhausen hanno depositato presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale). Si tratta di un modello misterioso e con caratteristiche tecniche molto particolari. Vediamolo insieme.

UN MODELLO CHE RICHIAMA IL PASSATO Tutto parte - ça va sans dir - da uno dei concept di cui sopra, ovvero la Le Mans Living Legend cioè uno studio di design basato sulla Porsche 718 Boxster creato nel 2016. Sebbene questo nuovo modello assomigli in qualche modo alla 911 Speedster, soprattutto dal profilo laterale, si presenta con porte incernierate in alto e una copertura del motore posteriore retrattile. Un tocco retrò particolarmente interessante sono i fari rotondi, un cenno diretto alla classica 550 Coupé, anche se i fanali posteriori hanno un aspetto più moderno grazie alla striscia di luci a LED a tutta larghezza, caratteristica distintiva della 911 serie 992. Senza quei disegni destinati all’Ufficio Brevetti tutto faceva pensare che il concept non sarebbe mai stato realizzato, ma adesso i piani potrebbero essere cambiati in modo repentino.

LA SCOPERTA CHE CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA Il Taycan EV Forum ha trovato queste immagini che mostrano un’auto che ha una forte somiglianza con quel prototipo, solo che questa volta sfoggia porte ad ali di gabbiano. Sono presenti anche il lunotto diviso in due, i fari rotondi e un doppio sistema di scarico centrale. Ci sono alcune altre modifiche al design, in particolare la serie di prese d'aria visibili direttamente dietro le porte; in origine c'era un pannello che le copriva. Il deposito del brevetto è datato febbraio 2021, quindi non è uno studio di fattibilità rimasto in qualche cassetto per molto tempo, anzi. Siamo di fronte a qualcosa di molto recente e per questo motivo di grande attualità.

UN BREVETTO A LUNGO TERMINE Ma perché Porsche dovrebbe depositare questo brevetto, che non scadrà fino a febbraio 2026, proprio ora? Proviamo a rispondere. L'attuale generazione 718 Boxster e Cayman, nome in codice 982, ha debuttato nel 2016. Potrebbe non sembrare molto tempo fa, ma i modelli precedenti di Boxster e Cayman, quelli della serie 981, hanno avuto un ciclo produttivo di cinque anni. Il conto alla rovescia per la bandiera a scacchi della generazione 982 potrebbe essere già iniziato. Inoltre, più di una voce fa intendere che la prossima generazione delle due auto a motore centrale adotterà un sistema propulsivo elettrico al 100%, quindi è possibile che Porsche stia pianificando alcuni modelli in edizione speciale come commiato per questi due esemplari di così grande successo e quello che vi mostriamo potrebbe essere uno di questi. Tuttavia, se una versione di produzione sarà effettivamente pianificata, è molto probabile che arrivi in tiratura limitata e decisamente costosa. Per adesso non ci resta che ammirare un altro gioiello di casa Porsche, con la speranza che da semplice disegno si trasformi in splendida realtà.