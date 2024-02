Nuova Volkswagen Passat 2024 scoprila dal vivo nel weekend del porte aperte

Due piccioni con una fava: nel weekend del 24 e 25 febbraio Volkswagen organizza un porte aperte per far vedere e toccare con mano la Volkswagen Passat 2024, accanto al mini SUV T-Cross appena aggiornato. Ma se per quest'ultimo si parla di facelift, la Passat è invece tutta nuova, visto che è la nona generazione quella che debutta nelle concessionarie italiane: qui l'approfondimento con tutte le novità.

Nuova Volkswagen Passat 2024, gli interni

DIESEL O MILD E PLUG-IN HYBRID Offerta nella sola variante di carrozzeria station wagon, con la denominazione di Passat Variant, la nuova famigliare tedesca è proposta in tre allestimenti e con una gamma motori completa (tutti i dettagli nella nostra guida all'acquisto), che non trascura l'ancora apprezzato Diesel TDI, affiancato dal furbo benzina mild hybrid eTSI, a cui si aggiungeranno nel corso del 2024 le varianti plug-in hybrid (eHybrid) con autonomie elettriche di circa 100 km e potenza di ricarica in corrente continua DC di 50 kW. I prezzi di listino partono da 42.550 euro per la versione d'attacco Passat 1.5 eTSI ACT DSG.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/02/2024