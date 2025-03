Suzuki Swift Hybrid Waku: che amore di prezzo, con la promo!

Suzuki Swift piace così com'è: il bilancio delle vendite parla da solo e con 8.000 immatricolazioni dal lancio della quarta generazione (2024) Swift popola due top chart:

Top 10 classifica utilitarie di segmento B;

Top 50 classifica assoluta modelli auto.



Suzuki Swift Hybrid, la quarta generazione è già un successo

Ora Swift Hybrid punta ancor più in alto. Lo fa declinandosi nell’inedita versione Waku, una soluzione - per dirla con il Costruttore giapponese - adatta ''a tutti coloro che cercano una vettura ricca di contenuti a un costo accessibile, in particolare per i più giovani, compresi i neopatentati''.

Suzuki Swift Hybrid Waku è quindi la nuova entry level della gamma Swift, sin qui composta da un solo allestimento (Top).

Prezzo inferiore, a causa di un allestimento meno ricco. Da cosa iniziamo: il prezzo o l'equipaggiamento? Vada per il prezzo, questo sì che fa notizia.

SUZUKI SWIFT HYBRID WAKU AL CONFIGURATORE

Suzuki Swift Hybrid Waku: la riconosci dai cerchi da 15''

Suzuki Swift Hybrid Waku è innanzitutto configurabile esclusivamente nel formato tecnico di base, ovvero:

1.2 Hybrid 2WD 5MT



Motore 3 cilindri 1,2 litri benzina mild hybrid 12V con 83 CV di potenza e 111 Nm di coppia, cambio manuale a 5 marce e trazione anteriore.

Suzuki Swift Hybrid Waku, cambio manuale a 5 marce

Niente trasmissione automatica CVT, niente trazione integrale Allgrip. Poco male.

Hai già letto la nostra prova su strada di Suzuki Swift 1.2 Hybrid 4WD Allgrip Top? E il video? Prego, accomodati.

Prezzo e promozione

Suzuki Swift Hybrid Waku in vendita a un prezzo di listino di 20.900 euro, vale a dire -1.600 euro rispetto all'equipaggiamento Top.

A fronte di permuta o rottamazione, prezzo promozionale di 16.900 euro, per uno sconto quindi di 4.000 euro.

Con finanziamento Suzuki Solution, rate da 99 euro al mese dopo anticipo di 4.750 euro e tre tagliandi inclusi.

Una tabella per riassumere le cifre chiave della promo.

Suzuki Swift Hybrid Waku Prezzo di listino 20.900 euro Prezzo promozionale 16.900 euro Sconto (euro) 4.000 euro Sconto (%) 19,1% Anticipo 4.750 euro Rata 99 euro Durata 36 mesi TAN 5,95% TAEG (Max) 7,76% Maxirata finale 11.334 euro Permuta/rottamazione obbligatoria Scadenza promozione 31 marzo 2025



SUZUKI SWIFT HYBRID WAKU: L'EQUIPAGGIAMENTO

Suzuki Swift Hybrid Waku, c'è il display da 9''

Swift Waku restituisce un grado di comfort leggermente inferiore rispetto all'edizione Top, senza tuttavia imporre rinunce significative. Ecco un confronto tra i due allestimenti.

WAKU TOP ESTERNI Cerchi 15'' ● - Cerchi in lega 16'' BiColor - ● Fari anteriori e posteriori LED ● ● Retrovisori in tinta ● ● Retrovisori ripiegabili elettricamente - ● Lunotto e vetri posteriori oscurati - ● INTERNI Schermo touch 9'' con navi / radio DAB / Bluetooth ● ● Apple CarPlay e Android Auto wireless ● ● 2 Altoparlanti ● - 4 Altoparlanti - ● Presa USB ● ● Presa USB Type C - ● Alzacristalli elettrici posteriori ● ● Inserti Satin Chrome - ● Climatizzatore automatico - ● Comandi audio al volante ● ● Sedili in tessuto - ● Sedile guida regolabile in altezza - ● Sedili anteriori riscaldabili - ● Sedili posteriori abbattibili sdoppiati (60:40) ● ● Volante in pelle - ● Volante regolabile in altezza e profondità ● ● Sensori di parcheggio posteriori e retrocamera ● ● Avviamento keyless ● ●

Suzuki Swift Hybrid, gli interni dell'allestimento Top

Sicurezza

Di serie, infine, tutti i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) presenti sulla Top:

start & stop

cruise control adattivo

frenata automatica di emergenza

avviso superamento corsia

mantenimento in corsia

monitoraggio colpi di sonno

sorveglianza angolo cieco

riconoscimento segnali stradali

abbaglianti automatici



IN CONCLUSIONE

Al netto di un design meno sofisticato (i cerchi ruota) e di alcune comodità come il clima automatico e i sedili riscaldabili, Swift Waku assicura un'esperienza di bordo molto simile a quella che si assapora al volante della Top. Ma a un prezzo inferiore.

Visita il sito ufficiale di Suzuki Italia per scoprire se tutte queste informazioni corrispondono alla verità.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 12/03/2025