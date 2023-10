Nuova Skoda Kodiaq, gli ultimi sketch alla vigilia del debutto

Skoda si sta preparando a svelare l'atteso SUV Kodiaq di seconda generazione. Il 4 ottobre, il produttore automobilistico ceco presenterà al mondo il suo nuovo prodotto e nel frattempo ha stuzzicato la curiosità degli appassionati con alcune anticipazioni sotto forma di sketch. Per riassumere: grandi cambiamenti sono attesi per gli interni, che offriranno una completa riorganizzazione dello spazio e un'integrazione tecnologica più sofisticata. Mentre la gamma motori continuerà a offrire soluzioni benzina e gasolio, ma introdurrà anche un'inedita versione ibrida plug-in. L'evoluzione in termini di design è comunque evidente: mescola elementi tipici Skoda, come il caratteristico cofano e le alette verticali della griglia, con una nuova linea più affilata. Sebbene alcuni dettagli siano ancora avvolti nel mistero, gli schizzi offrono una buona anteprima dell'aspetto più pulito e sofisticato del nuovo modello.

Nuovo Skoda Kodiaq 2024: i bozzetti del nuovo SUV boemo

PIÙ TECNOLOGIA Mentre l'esterno viene svelato il 4 ottobre, Skoda ha già mostrato l'interior di Kodiaq. Lo spazio è stato profondamente riorganizzato e integra una serie di funzionalità interessanti, tra cui quadranti configurabili, materiali sostenibili e alcuni dettagli distintivi del marchio 'Simply Clever'. Al centro della plancia di Kodiaq c'è un touchscreen indipendente da 13 pollici, accompagnato da altri 'Smart Dials', che appariranno anche nella nuova Superb. Ciascun quadrante incorpora un display da 32 millimetri, con i due esterni dedicati al controllo della temperatura nell'abitacolo, compreso il riscaldamento e il raffreddamento per i sedili del conducente e del passeggero anteriore. Il quadrante centrale è invece dedicato al controllo del volume, della velocità del ventilatore o persino della modalità di guida selezionata. Altre nuove aggiunte includono un nuovo display per il conducente da 10 pollici che può essere configurasto anche con head-up display. La leva del cambio è stata spostata dal cruscotto centrale alla colonna dello sterzo, facendo spazio a una base di ricarica wireless abbastanza grande da ospitare due smartphone. Sempre presenti l'ombrello e una spatola per il ghiaccio nello sportello del conducente. I clienti possono anche scegliere tra varie proposte di design interni: Loft, Lounge o ecoSuite in Nero o Cognac. Il marchio sta ponendo l'accento sulla sostenibilità utilizzando poliestere riciclato al 100% per i tessuti in alcuni modelli e adottando un processo di concia ecologico per la pelle in altri.

VEDI ANCHE

Anticipazioni Skoda, gli interni del nuovo Kodiaq

PIANETA MOTORI Kodiaq si è sempre distinto all'interno dell'universo SUV per la sua praticità e la vasta gamma di motorizzazioni. Con la seconda generazione, quest'ultima è destinata a espandersi vista l'introduzione della versione ibrida plug-in. Il nuovo modello sarà leggermente più lungo del suo predecessore e offrirà un bagagliaio più capiente, con 910 litri di capacità di carico (prima erano 835 litri). Per chi ha bisogno di posti a sedere aggiuntivi, sarà disponibile una configurazione a sette posti, anche se questa ridurrà leggermente lo spazio nel bagagliaio a 845 litri. Sono previsti importanti cambiamenti anche per quanto riguarda la struttura di Kodiaq. L'attuale modello utilizza la piattaforma MQB A2 del Gruppo Volkswagen, condivisa con altri Suv familiari come Tiguan. Tuttavia, ci si aspetta che Kodiaq di prossima generazione passi alla più recente piattaforma MQB Evo, utilizzata in modelli come la VW Golf e la Skoda Octavia, offrendo prestazioni migliorate. Il nuovo Kodiaq farà il suo debutto con un'assistenza mild-hybrid, mentre è previsto che la variante ibrida plug-in si unisca alla gamma nella primavera del 2024. Questa sarà equipaggiata con una batteria da 25,7 kWh, consentendo un'autonomia in modalità completamente elettrica di oltre 100 chilometri. Sebbene l'elettrificazione stia prendendo piede, un Kodiaq completamente elettrico non è all'orizzonte a causa di vincoli legati alla piattaforma. Tuttavia, Skoda sta lavorando attivamente su un Suv a sette posti completamente elettrico, previsto in vendita nel 2026, basato sul concept Vision 7S.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 03/10/2023