PRONTI A CORRERE Nessuna rivoluzione all’orizzonte, per la piccola peperina tedesca: la nuova Polo GTI 2021 dovrebbe essere presentata a breve, e nell’attesa abbiamo pizzicato per le strade della Germania un prototipo praticamente privo di camuffature.

LE NOVITÀ FUORI Il frontale è lo stesso della nuova Polo restyling presentata lo scorso aprile (di cui si sono aperti gli ordini qualche settimana fa), con i gruppi ottici leggermente rivisti e la nuova firma luminosa con due “baffi”, anche se le camuffature di questo prototipo ne nascondono uno. Caratteristica di questo modello, come da tradizione GTI, la sottile linea rossa che attraversa fari e calandra.

NON VUOL FARSI VEDERE Il paraurti anteriore anticipa lo stile sportivo dei bozzetti pubblicati dalla stessa Volkswagen qualche settimana fa, anche se nel prototipo fotografato nei giorni scorsi gli elementi diagonali color carrozzeria nella parte bassa sono stati verniciati di nero. Ben visibile, comunque, il motivo a nido d’ape della grande presa d’aria inferiore che integra, alle estremità, i nuovi fendinebbia. Al posteriore i gruppi ottici sono stati camuffati per riprendere quelli del modello precedente, ma sotto il nastro adesivo bianco si intravedono chiaramente i prolungamenti nel portellone del MY2021.

E DENTRO? Non abbiamo immagini dell’abitacolo, che riprenderà quello appena presentato, arricchito dai “soliti” dettagli GTI: grafica specifica per il cruscotto digitale, pedaliera in alluminio, volante sportivo con il logo GTI nella razza centrale, elementi a contrasto di colore rosso, e - con ogni probabilità - il tessuto scozzese tra le varianti dei rivestimenti dei sedili.

SOTTO IL COFANO Nessuna grande variazione neppure per quanto riguarda il motore, che rimane il generoso duemila quattro cilindri turbo benzina con potenza aumentata da 200 a 207 CV. Di serie il cambio automatico DSG a sette rapporti, l’assetto ribassato e il differenziale elettronico XDS. A richiesta la regolazione elettronica degli ammortizzatori.

PREZZO, QUANDO ARRIVA La nuova Volkswagen Polo GTI dovrebbe essere presentata ufficialmente già nelle prossime settimane. Il prezzo di listino non si discosterà molto dal modello precedente, che partiva da 26.400 euro. Vi terremo aggiornati.