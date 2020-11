TOP DI GAMMA Dopo avervi mostrato Opel Mokka-e in video, oggi facciamo la conoscenza delle due versioni più ricche del B-SUV di Russelsheim. Ultimate e GS Line sono infatti gli allestimenti al top della gamma, il primo declinato più elegante, il secondo più sportivo.

ULTIMATE: ESTERNI La versione Ultimate presenta cerchi in lega da 18 pollici bicolore, l’Opel Vizor con cornice cromata, il profilo definito da una linea cromata e le piastre paracolpi color argento sull’anteriore e sul posteriore, in pieno stile SUV. Oltre alla vasta gamma di sistemi di assistenza già disponibili sulla versione di ingresso, sono di serie Active Lane Assist, Cruise Control e la frenata automatica d’emergenza.

ULTIMATE: COM'È DENTRO Nell'abitacolo della Mokka Ultimate troviamo il rivestimento dei sedili in Alcantara, col conducente e il passeggero anteriore che dispongono di sedili riscaldati regolabili a sei vie. Il volante in pelle riscaldato - su Mokka con cambio manuale e Mokka elettrica - e il sistema Keyless Open & Start, rendono l'accesso e la permanenza nell'abitacolo del SUV Opel migliori. Mokka è disponibile con interni rivestiti in pelle che includono anche il sedile del conducente con funzione di massaggio e supporto lombare regolabile elettropneumaticamente.

GS LINE: MOKKA DA CORSA L'allestimento GS Line rende Opel Mokka più sportiva ancora, con cerchi in lega da 18 pollici TriColor, tetto nero, specchietti neri e piastre paracolpi anteriori e posteriori. L’Opel Blitz, il nome modello Mokka e la cornice della calandra Opel Vizor, sono in nero lucido. Il profilo di Mokka è percorso da una linea rossa, che si scontra con il bianco e il nero della carrozzeria.

ABITACOLO SPORT Gli interni di Opel Mokka GS Line ricalcano l'aspetto sportiveggiante degli esterni: il cielo dell'abitacolo è nero, i pedali in alluminio, mentre alcuni dettagli sono in tinta rossa. I sedili neri della GS Line vantano cuscini laterali in pelle, cuciture rosse e finiture di design.