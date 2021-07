OPEN DAY Nuovi tocchi di stile, nuove tecnologie di guida, la solita rassicurante offerta motorizzazioni. Da oggi lunedì 12 luglio nuovo Opel Grandland 2021 (qui l'identikit completo) è ufficialmente preordinabile presso la rete Opel: listino prezzi a partire da 29.350 euro, la cifra cioè relativa alla versione entry level Grandland 1.2 Turbo 130 cv MT6 in allestimento base. Aperta dunque la campagna di prenotazione, le prime consegne sono invece in programma per autunno 2021.

SEMPLICE E COMPLESSA Ricco l'equipaggiamento anche della variante di accesso: di serie l’assistente al parcheggio anteriore e posteriore, l’assistente al parcheggio automatico, la retrocamera e l’allerta angolo cieco laterale. Al lancio, in gamma anche la versione 1.5 Diesel 130 cv, associata - in alternativa alla trasmissione manuale a 6 marce - anche a cambio automatico a 8 rapporti, e soprattutto l'apprezzatissima edizione ibrida plug-in: per nuova Opel Grandland Hybrid (motore 1.6 turbo benzina più motore elettrico, potenza di sistema di 224 cv e fino a 65 km di autonomia in modalità 100% elettrica) e nuova Opel Grandland Hybrid4 (due motori elettrici, trazione integrale e 300 cv di potenza) prezzi a partire da 44.300 euro.