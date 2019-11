Autore:

Emanuele Colombo

LA MINI JCW GP 3 PORTE Si appresta a diventare la Mini più veloce di sempre, con 306 cavalli sotto al cofano e un tempo sul giro sulla Nordschleife del Nürburgring inferiore agli otto minuti, secondo quando dice la Casa: parlo della nuova Mini John Cooper Works GP, della quale è stato ora svelato anche il prezzo di listino, che attacca a 45.900 euro. A caratterizzarla, il 4 cilindri in linea da due litri che troviamo anche sulle Mini Clubman JCW e Mini Countryman JCW, e che ora fa il suo debutto su una Mini a 3 porte. Ma a distinguere la nuova belva inglese c'è molto di più.

STUDIO AERODINAMICO Non basta l'alettone posteriore, se guardate bene le fiancate, noterete una sorta di intercapedine tra le fiancate vere e proprie e una sorta di seconda pelle a pochi millimetri dalla prima. La funzione, presumibilmente, è quella di guidare i flussi aerodinamici e prevenire il distacco anticipato della vena fluida e ridurre così le turbolenze a vantaggio del Cx. Oltre, chiaramente, a dare al tutto un aspetto particolarmente esotico.

QUANDO ARRIVA Nonostante il prezzo sia stato comunicato, per ora si sa ben poco della nuova Mini John Cooper Works GP. Tra i numeri divulgati ci sono il consumo di carburante combinato, pari a 7,3 l/100 km e le relative emissioni di CO2 di 167 g/km. Già, perché la presentazione ufficiale avverrà al Los Angeles Auto Show in California, dal 22 novembre al 1 dicembre 2019. Le prenotazioni, però, sono già aperte – quasi a scatola chiusa – per un'auto che potrebbe davvero ridefinire i canoni prestazionali nel settore delle piccole.

PER PRENOTARLA Pensate sia un azzardo anticipare una caparra di 500 euro (tramite il sito https://jcwgp.mini.it/)? D'altra parte, per chi può pensare di spendere quasi 46 mila euro per una Mini, il rischio più grande potrebbe essere quello di non riuscire ad averne una, visto che il piccolo bolide inglese verrà prodotta in edizione limitata a soli 3.000 esemplari nella fabbrica MINI di Oxford. Scommettiamo che andranno esauriti prima che finisca il salone di Los Angeles?