Vision RS2.00: oggi Ford RS200 sarebbe un bombardone elettrico

Un solo difetto: la puntualità. Si fosse presentata ai cancelletti di partenza solo qualche annetto prima, chissà quali battaglie leggendarie, con rivali come Audi Quattro, Delta S4, Peugeot 205 Turbo 16. E invece Ford RS200 (1984-1986) fu pronta solo per gli ultimi scampoli di match: giusto qualche gara del WRC 1986, poi le Gruppo B vennero messe al bando. Ora RS200 torna in vita. Almeno virtualmente. E ovviamente, in salsa elettrica e digitale. Quindi: Vision RS2.00.

Ford RS200, l'originale

WHY ME? Erede spiriturale di Escort RS nonché uno dei modelli Ford in assoluto più iconici degli ultimi 40 anni, RS200 viene dunque reinterpretata dal team di progettazione europeo. Come mai proprio ora, come mai proprio lei? Perché una concept di RS200 in chiave ultramoderna era proprio quel che serviva per insaporire il nuovo libro che rivela alcuni dei progetti più segreti dell'Ovale, titolo ''Secrets Ford Volume Two'', autore Steve Saxty. E così all'inizio di quest'anno il capo del design europeo di Ford, Amko Leenarts, ha chiesto ai membri del suo team di formulare la loro visione di RS200 full electic.

Ford Vision RS2.00, i caratteristici fari anteriori tondi

PASSATO PRESENTE FUTURO Con motore centrale, turbocompressore e trazione integrale, di RS200 vennero prodotti solo 200 esemplari per rispettare i requisiti di omologazione. Ford Vision RS2.00 (in copertina, l'anteprima di Auto Express) è un veicolo dall'aspetto altrettanto drammatico, con chiare influenze dall'auto originale, in particolare i fari e i fendinebbia inferiori rotondi. Il suo progettista, l'ex Kia Michael Barthly, afferma di aver creato l'auto ''per rispettare il DNA della RS200, ma con un tocco futuristico''. È concepito come un veicolo che può anche essere scelto e guidato in un gioco per computer, proprio come l'Extreme P1 che Ford ha lanciato ufficialmente nel 2020. In quanto tale, il design presenta fendinebbia Hella ''olografici'', leggermente bitmap nel paraurti anteriore, nonché una ''lama audio'' nel cofano che crea rumore mentre l'aria lo attraversa. Lo spoiler, la cui presenza nel profilo laterale è forse il più forte cenno all'originale progettata da Ghia, incorpora un fanale posteriore avvolgente, al di sotto del quale alloggiano lamelle di raffreddamento. L'auto infine, ovviamente, veste una versione modificata della livrea Ford motorsport di metà anni '80.

FOrd RS2.00, fari posteriori super-avvolgenti

EFFIMERA Nostalgica, ma proiettata nel futuro. Quindi, molto affascinante. Peccato che a quanto pare non esista nemmeno l'ombra di un piano per convertire la concept di una moderna RS200 in un prodotto di serie. Una delle Ford più iconiche, ma anche una delle più...sfuggenti.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/12/2021