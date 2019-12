SIMPLY THE BEST Non si faccia confusione con la Plug-in Hybrid, vale a dire la prima versione a debuttare sul mercato. Nuova Ford Kuga ibrida ricaricabile è già ordinabile, la variante ibrida tradizionale (Kuga Hybrid) seguirà nel corso del 2020. Ed è proprio alla seconda che si riferisce il report dell'americana EPA (Environmental Protection Agency), agenzia che alla mobilità elettrificata dedica attenzione massima. I test EPA registrano consumi medi di 41 mpg (miles per gallon), equivalenti a 5,7 l/100 km. È il miglior valore sin qui raggiunto da un crossover di questa tipologia motrice: dopo le 5 stelle conquistate ai duri esami di Euro NCAP, per nuova Kuga è un altro lusinghiero riconoscimento. Stavolta, in ottica economy.

TUTTA MIA LA CITTÀ L'accurata prova dei tecnici EPA avrebbe inoltre restituito consumi urbani di Ford Kuga 2020 (che negli Usa prende il nome di Escape) di 5,3 l/100 km (la città è il terreno ideale di ogni full hybrid), ed è un altro record. Consumo extraurbano, infine, di 6,3 l/100 km. Misure leggermente superiori per l'edizione a trazione integrale: 5,9 l/100 km nel misto, 5,5 l/100 km in città, sempre 6,3 l/100 km in extraurbano.

KONA HEV IN BREVE Breve ripasso della scheda tecnica di Kuga Hybrid, solo una delle tre alternative elettrificate della nuova generazione del Suv medio dell'Ovale (che oltre in edizione Plug-in Hybrid, sarà pure declinato in chiave Mild Hybrid 48 Volt): motore benzina da 2,5 litri a ciclo Atkinson, motore elettrico di supporto alimentato a batterie a ioni di litio. Cifre relative a coppia e potenza ancora sconosciute (180 cv?), la Casa invece dichiara consumi medi di 5,6 l/100 km (solo di un decimale più ottimistici rispetto ai risultati EPA) ed emissioni CO2 pari a 130 g/km. Trazione anteriore, oppure integrale Ford Intelligent All Wheel Drive. Prezzi? Nuova Kuga Titanium PHEV parte da 38.250 euro: Kona HEV abbasserà la soglia a circa 32.000 euro.