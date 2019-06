Autore:

Lorenzo Centenari

DAL 5 AL 6 Non è una Focus qualsiasi, ma non è nemmeno Focus RS. In media stat virtus, e a onor del vero nuova Focus ST la media di categoria la oltrepassa di slancio. Il debutto è vicino: per infuocare l'attesa, ecco che Ford manda in onda i trailer, e del suo gioiello di tecnologia mette in risalto le migliori qualità. Nel breve video ufficiale, ecco Focus ST che si cimenta nello zero-cento. Non arriva al 6, basandoci sugli strumenti. Però è una performance da 10 e lode.

DRITTO PER DRITTO Launch Control in posizione "On", e la compatta dell'Ovale si scatena: 0-100 km/h in 5,7 secondi, e il rettilineo è già negli specchietti. Scatto alla Usain Bolt sulla distanza breve, ma Ford Focus ST sa destreggiarsi anche quando l'asfalto si attorciglia: oltre a un motore di prima qualità come il 4 cilindri turbo benzina EcoBoost da 2,3 litri, 280 cv di potenza e 420 Nm di coppia, la 5 porte più focosa del momento poggia su un telaio fatto apposta per resistere alle sollecitazioni forti.

ST PACK Non solo un assetto ribassato di 10 mm rispetto a Focus standard. La ST si fa forza anche del differenziale autobloccante a controllo elettronico, di un impianto frenante ad hoc con dischi più larghi e pinze a doppio pistoncino, di sospensioni irrigidite e servosterzo super rapido. E di un automatico a 7 rapporti che allo sprint non fa altro che bene. Fino a quando la RS non le ruberà la scena, è Focus ST (anche in edizione diesel 190 cv) il maschio alpha della situazione.