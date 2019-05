Autore:

Giulia Fermani

PRIME IMMAGINI In arrivo il secondo modello di carrozzeria disponibile per la sportiva compatta Ford Focus ST: ecco le prime immagini della Focus ST Wagon 2019. Attesa in Europa questa estate con due motorizzazioni disponibili, le stesse della berlina cinque porte; un 2.3 benzina EcoBoost da 280 CV e 420 Nm di coppia e un 2.0 diesel da 190 CV e 400 Nm di coppia.

BAGAGLIAIO Tra i dettagli esterni della Ford Focus ST Wagon spiccano le griglie a nido d'ape, i copri specchietti neri e i tubi di scarico rotondi montati su ciascun lato del paraurti posteriore ma a fare da spartiacque rispetto alla sorella minore sono gli interni con di serie i sedili Recaro e il volante sportivo. Ma è il bagagliaio il vero punto di forza: la familiaire offre infatti 575 litri di capacità, che arriva a 1.620 litri a sedili abbassati

PRIME INFO E PREZZO Ancora vuota la voce prestazioni sulla scheda della familiare, è probabile però che lo scatto da 0 a 100 km/h sarà un po' più lento dei 6 secondi registrati dalla berlina, più agile e veloce. Entrambi i motori disponibili, a 4 cilindri, sono abbinati a trasmissioni manuali a sei rapporti, mentre una trasmissione automatica a sette velocità è disponibile per l'EcoBoost. I primi prezzi sono quelli per il Regno Unito, dove il listino della Ford Focus ST Wagon parte da 35 mila euro per il diesel da 2,0 litri e tocca i 38 mila per la variante benzina.