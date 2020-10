ANCORA PIÙ TECNOLOGICA Nuova Ford Edge 2021 e la sua variante “pepata” Edge ST introducono una serie di novità pensate per rendere ancor più coinvolgente l’esperienza di guida del SUV di dimensioni medio-grandi dell’Ovale. Debuttano infatti tecnologie intelligenti, tra cui un nuovo schermo touch a sbalzo da 12 pollici con sistema di navigazione integrato e aggiornamenti Over-The-Air (OTA). Grazie al sistema Sync 4A, la connettività cloud di bordo unisce l’intuitività del riconoscimento vocale con la potenza del web, rendendo così ancor più semplice la ricerca di luoghi, destinazioni e punti d’interesse e agevolando inoltre il guidatore nella consultazione di SMS ed e-mail.

A PORTATA DI SMARTPHONE Con Sync 4A non è più necessario collegare fisicamente lo smartphone all’auto: l’accesso alle ultime versioni di Apple CarPlay e Android Auto avviene in modalità wireless. Per rendere più semplice la ricarica dei dispositivi mobile, Ford Edge 2021 dispone di due porte USB aggiuntive, una delle quali con standard USB-C, per un totale di quattro slot di ricarica. Il sistema Sync 4A è in grado inoltre di fornire informazioni in tempo reale su traffico, pericoli in carreggiata, parcheggi, prezzi del carburante e condizioni meteorologiche. Ford Edge è stato il primo SUV dell’Ovale a offrire di serie come suite di sistemi di assistenza alla guida Ford Co-Pilot360. Un pacchetto ADAS che comprende fra l’altro: Enhanced Active Park Assist, Evasive Steering Assist, Adaptive Cruise Control e telecamera frontale a 180 gradi.

QUESTIONE DI GUSTI La personalizzazione è parola d’ordine per Ford Edge 2021. Il SUV può essere infatti configurato attingendo da un’ampia lista di soluzioni estetiche. Si parte da nove differenti modelli di cerchi in lega, fra cui spiccano gli Sparkle Silver da 18 pollici in alluminio verniciato e i cerchi in nero lucido sempre in alluminio da 21 pollici, di serie sulla variante sportiva ST. Tanti i colori per gli esterni fra cui si distinguono le tonalità Carbonized Gray and Lithium Gray. Per i clienti che preferiscono uno stile audace e grintoso, Edge 2021 è disponibile anche in allestimento ST-Line. Quest’ultimo vanta un’inedita griglia in puro stile ST, paraurti in tinta con la carrozzeria, modanature nere, rivestimenti sportivi, fendinebbia e fari LED di serie. Non mancano poi cerchi in alluminio nero lucido da 20 pollici e l'esclusivo badge Edge ST-Line.

LA PIÙ SPORTIVA Edge ST rimane invece la scelta ideale per i clienti attenti alle prestazioni. Spinto da un 2,7 litri EcoBoost da 335 CV e 515 Nm di coppia, questo SUV grintoso è equipaggiato con cambio automatico 8 rapporti, trazione integrale standard, impianto frenante ST Performance, sospensioni e sterzo sportivi con messa a punto specifica ST. Per il momento, Ford non ha reso noti prezzi e data di lancio sul mercato italiano. Ciò lascia intendere che ulteriori informazioni verranno comunicate nelle prossime settimane.