APRITI ROSSA Non una sorpresa vera e propria, visto che gli appassionati se la aspettano da un momento all'altro. Di SF90 Stradale Spider, variante in topless della prima ibrida plug-in del Cavallino, ora affiorano pure le prime immagini non ufficiali. Dal profilo Instagram del fotografo Derek Cornelissen, ecco due scatti di profilo che non lasciano dubbi sulla natura sia di supercar decapottabile (il telo rosso copre proprio la sezione normalmente riservata al tetto, con ogni probabilità un hardtop retrattile), sia di Ferrari SF90 Stradale modificata. Anche camuffata, le linee della prima Rossa di serie a propulsione elettrificata sono inconfondibili.

TARGET 2021 Sulla data della world premiere dell'ormai certa SF90 Stradale Spider, Ferrari ancora non si è pronunciata. Sospettiamo in ogni caso che il reveal cadrà nel corso dell'inverno, al più tardi nella primavera del 2021. D'altra parte, con la coupé che ha debuttato a maggio 2019, non sarebbe la prima volta che tra versione chiusa e aperta dello stesso modello corra un divario di due anni.

UGUALI E DIVERSE Pulsanti per l'azionamento elettroattuato del tettuccio a parte, l'interno sarà identico a quello di SF90 Stradale standard. Improbabile che pure il propulsore riceva interventi significativi: alle spalle del guidatore tuonerà lo stesso V8 biturbo da 4,0 litri, associato al retrotreno tramite cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti e coadiuvato nelle sue funzioni da tre motori elettrici supplementari, due dei quali abbinati alle ruote anteriori. Potenza combinata di 1.000 cv, autonomia a emissioni zero di 25 km grazie alle riserve di energia della batteria agli ioni di litio da 7,9 kWh. Rispetto ai 1570 kg della coupé, la spider graverà al suolo per circa un quintale in più (1.700 kg circa). Le prestazioni rimarranno comunque straordinarie e lo 0-100 km/h non richiederà più di 2,6-2,7 secondi.

F8 TRIBUTO DOCET Per quanto riguarda lo stesso hardtop retrattile: aspettiamoci un meccanismo dal funzionamento analogo a quello impiegato dalla F8 Tributo Spider: apertura/chiusura della capote in 14 secondi, fino a una velocità di 45 km/h. Il prezzo, infine, supererà di qualche decina di migliaia di euro i circa 600.000 euro necessari per portarsi a casa la coupé. Stay tuned, perché all'appuntamento manca poco.